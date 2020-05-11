Український біатлоніст Прима: Ми ведемо якусь приховану війну з Росією

Біатлоніст збірної України Артем Прима висловив свою думку про війну на Донбасі.

Про це Прима сказав в інтерв'ю YouTube-каналу Stargorod Sport.

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У нас в країні триває війна, у нас гинуть хлопці. Якщо раніше гинули мої однолітки, то тепер вже і набагато молодше хлопці. Це дуже погано для будь-якої країни. Ми ведемо якусь приховану війну з Росією. У цьому треба розбиратися. Хто винен в цьому? Взяти і сказати, що точно винен той чи той – я міг би це зробити, якби це було в спорті, і я знав би це на 100%. А не знаючи багатьох нюансів, не можу сказати, що і як. Я не настільки кваліфікований в цьому питанні,

– сказав Прима.

Також Прима пригадав свої почуття в 2014-му році, коли війна тільки почалася:

"Дискомфорт, в першу чергу, в душі був. Ми – мужики захищаємо честь країни в спорті, а у нас в цей час вдома війна. Думаю, для кожного чоловіка – це не зовсім добре. Ти готовий і хочеш допомогти, як своїй сім'ї, так і своїй країні. Це теж не чесно: ми на зборах бігаємо, тренуємося, а хлопці на війні гинуть в цей час. Від цього погані почуття. У 2014-му році всі були пригнічені. Ти чоловік, розумієш, що ти – захисник. Але ти на зборі і не можеш допомогти. Я вважаю – це неправильно", – підсумував він.

Додамо, що збройний конфлікт почався в 2014 році. Спочатку Росія окупувала Крим, а потім розв'язала війну на Донбасі.

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