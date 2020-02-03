Якби Матвієнко перейшов в "Арсенал", було б добре для нього, – лідер "Шахтаря"

Півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко прокоментував чутки про перехід Миколи Матвієнка в "Арсенал". Матвієнко так і не перейшов у лондонський клуб і до літа європейські команди більше не зможуть купувати нових гравців.

У коментарі "Футбол NEWS" Степаненко розповів, що перехід Матвієнка в "Арсенал" пішов би на користь Миколі. Натомість "Шахтар" як команда виграв від того, що залишив у своєму складі сильного футболіста.

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Для команди добре, що Матвієнко залишився, тому що зараз він основний центральний захисник. Якби йому вдалося перейти в "Арсенал", то це було б добре для нього в плані розвитку кар'єри в дуже сильному чемпіонаті. А у нас є хлопці, які можуть його замінити, у нас досить багато центральних захисників,

– заявив Степаненко.

За словами Степаненка, це нормальний процес, коли футболіст виступає і згодом переходить в іншу команду. "В цьому нічого немає, але повинні і тренер, і команда бути готові до того, що людина піде, а на його місце прийде інший".

Степаненко переконаний, що для того, щоб безболісно відпускати лідера у команді повинна бути конкуренція.

"Щоб всі тримали себе в тонусі і були готові замінити тих футболістів, які грають постійно", – резюмував Степаненко.

Що відомо про перехід Матвієнка в "Арсенал"