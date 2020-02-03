Якби Матвієнко перейшов в "Арсенал", було б добре для нього, – лідер "Шахтаря"
Півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко прокоментував чутки про перехід Миколи Матвієнка в "Арсенал". Матвієнко так і не перейшов у лондонський клуб і до літа європейські команди більше не зможуть купувати нових гравців.
У коментарі "Футбол NEWS" Степаненко розповів, що перехід Матвієнка в "Арсенал" пішов би на користь Миколі. Натомість "Шахтар" як команда виграв від того, що залишив у своєму складі сильного футболіста.
Читайте також: Досвідчений український захисник виявився непотрібним "Шахтарю"
Для команди добре, що Матвієнко залишився, тому що зараз він основний центральний захисник. Якби йому вдалося перейти в "Арсенал", то це було б добре для нього в плані розвитку кар'єри в дуже сильному чемпіонаті. А у нас є хлопці, які можуть його замінити, у нас досить багато центральних захисників,
– заявив Степаненко.
За словами Степаненка, це нормальний процес, коли футболіст виступає і згодом переходить в іншу команду. "В цьому нічого немає, але повинні і тренер, і команда бути готові до того, що людина піде, а на його місце прийде інший".
Степаненко переконаний, що для того, щоб безболісно відпускати лідера у команді повинна бути конкуренція.
"Щоб всі тримали себе в тонусі і були готові замінити тих футболістів, які грають постійно", – резюмував Степаненко.
Що відомо про перехід Матвієнка в "Арсенал"
- "Арсенал" начебто запропонував "Шахтарю" варіант з орендою Матвієнка до кінця сезону за 4,5 мільйона фунтів. Також в угоді мав бути пункт про зобов'язання викупу Матвієнка за 22 мільйони фунтів.
- У свою чергу, "Шахтар" начебто оцінив українця у 30 мільйонів фунтів.
- "Арсенал" взяв в оренду центрального захисника "Фламенгу" Пабло Марі. Таким чином, "каноніри" відмовилися від трансферу українця.
- Після закриття трансферного вікна генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін заявив, що клуб не отримував пропозицій від лондонського "Арсеналу".
- Натомість агент Олег Смалійчук, який начебто займався переходом Матвієнка, звинуватив у зриві трансферу менеджмент "Шахтаря".
- Чинний контракт Матвієнка з "гірниками" розрахований до літа 2021 року. У нинішньому сезоні 23-річний захисник провів 21 матч за "Шахтар" у всіх турнірах, забивши один гол і віддавши одну результативну передачу.