Якби ми не потрапили у чвертьфінал, я був би розчарований, – Крастінш про виступ України на Євро

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Угіс Крастінш
Угіс Крастінш / "Барком-Кажани"

Наставник чоловічої збірної України з волейболу Угіс Крастінш розповів, з якими очікуваннями їхав на чемпіонат Європи 2019 року. Збірна України вперше зуміла дійти до чвертьфіналу.

Крастінш зізнався, що він очікував вихід команди у вісімку найкращих на чемпіонаті Європи.

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Якби ми не потрапили у чвертьфінал, я був би розчарований. Я на це налаштовувався. Я вважав, що на чвертьфінал ми точно готові. При якихось обставинах можна було у четвірку найкращих потрапити. Врешті-решт, вийшло, що ми за потрапляння у четвірку билися до останнього й мали навіть шанс.

Тому для мене це не сюрприз, що ми так далеко дійшли. Найголовніше це психологія на таких турнірах. Психологічно ми були готові пробитися у четвірку. Якби ми не потрапили в 1/4 фіналу – для мене це був би поганий результат. Зараз я радий цьому результату,
– розповів Крастінш.

Також Крастінш переконаний, що українська команда була готова вийти до півфіналу.

Ми психологічно були готові. Так, ми багато віддали у матчах з Бельгією та Сербією. Але, коли я прилетів додому після Євро, не зміг відіспатися. Засипав дуже добре. Якщо на Євро 5-6 годин було достатньо для сну, то вдома 12 годин мало. Це означає, що була велика затрата енергії.

Думаю, що в збірної з емоціями проблем не було. Природно виробляться адреналін, коли ти розумієш, що досягнув чогось видатного. Ми не приїжджали плакати, чи жалітися, а грати у волейбол. Робити те, що ми вміємо найбільше,
– резюмував фахівець.

Що відомо про виступ збірної України на Євро-2019?Чоловіча збірна України з волейболу посіла третє місце під час групового етапу. В 1/8 фіналу "синьо-жовті" вибили за підсумками 5 сетів команду Бельгії.

В 1/4 фіналу Україна в тих же 5 сетах поступилася команді Сербії. Згодом Сербія виграла чемпіонат Європи.

Ексклюзивне інтерв'ю Угіса Крастінша для Спорт24 – читайте за посиланням.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Волейбол
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