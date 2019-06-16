Які фото постили в соцмережі футболісти збірної України – чемпіони світу (U-20)
Збірна України з футболу U-20 перемогла на Чемпіонаті світу. Гравці після фіналу не стримували емоцій. Чимало з них потрапили на фотографії, які самі футболісти виклали в Instagram.
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Майже кожен гравець, який був причетний до успіху на Чемпіонаті світу, виклав фото в Instagram після матчу. Вони як з кубком та полі, та вже й у роздягальні.
Андрій Лунін
"Браво команда, це неймовірно!!! Це історія!!! Величезне спасибі команді, тренерському штабу, вболівальникам, з якими кожна гра була як вдома, і спасибі всій моїй родині за підтримку, без вас не було б кубка світу і золотої рукавички", – підписав фото воротар збірної України Андрій Лунін.
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Денис Попов
Віталій Корнієнко
Данило Безкоровайний
Олександр Сафронов
Юхим Конопля
Ігор Снурніцин
Олексій Хахльов
Максим Чех
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Микола Мусолітін
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