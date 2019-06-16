Які фото постили в соцмережі футболісти збірної України – чемпіони світу (U-20)

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Які фото постили в соцмережі футболісти збірної України – чемпіони світу (U-20)

Збірна України з футболу U-20 перемогла на Чемпіонаті світу. Гравці після фіналу не стримували емоцій. Чимало з них потрапили на фотографії, які самі футболісти виклали в Instagram.

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Майже кожен гравець, який був причетний до успіху на Чемпіонаті світу, виклав фото в Instagram після матчу. Вони як з кубком та полі, та вже й у роздягальні.

Андрій Лунін

"Браво команда, це неймовірно!!! Це історія!!! Величезне спасибі команді, тренерському штабу, вболівальникам, з якими кожна гра була як вдома, і спасибі всій моїй родині за підтримку, без вас не було б кубка світу і золотої рукавички", – підписав фото воротар збірної України Андрій Лунін.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Браво команда, это невероятно!!! Это история!!! Огромное спасибо команда, тренерский штаб, болельщики с которыми каждая игра была как дома, и спасибо всей моей семье за поддержку, без вас не было бы кубка мира и золотой перчатки!!! Украина Bravo equipo, esto es increíble! Esta es una historia !!! Muchas gracias al equipo, al cuerpo técnico, a los aficionados con los que cada juego estuvo en casa, y gracias a mi familia por su apoyo, sin vosotros no habría copa del mundo ni guantes de oro !!! Ucrania

Допис, поширений Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

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Денис Попов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

World Champions!!!спасибо всем С моим МАЛЕНЬКИМ ️

Допис, поширений Denys Popov (@popov19)

Віталій Корнієнко

Данило Безкоровайний

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это для вас Украина И Кривому Рогу ! Всех люблю , обнял

Допис, поширений ????? ?????????????? (@danyabeskorovainyi)

Олександр Сафронов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы чемпионы мира . Спасибо всем за поддержку

Допис, поширений Aleksandr Safronov (@aleksandrsafronov_)

Юхим Конопля

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unbelievable #мизбірна

Допис, поширений Fima Konoplya (@konoplya_efim26)

Ігор Снурніцин

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений Igor Snurnitsyn (@14_igara_14)

Олексій Хахльов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WELCOME TO THE NEW WORLD CHAMPIONS! It’s for you, Ukraine! #u20wc

Допис, поширений AA (@alexykhakhlev)

Максим Чех

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

World champion

Допис, поширений користувачем @ chekh6

Кирило Дришлюк

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Микола Мусолітін

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы чемпионы мира спасибо всем за поддержку

Допис, поширений Nikolay Musolitin (@musolitin_)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

World champions

Допис, поширений Nikolay Musolitin (@musolitin_)

Сергій Булеца

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо вам , благодаря вам мы Чемпионы Мира

Допис, поширений Sergey (@sergeybuletsa)

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Олексій Кащук

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

World champion’s Горжусь быть частью этой команды️

Допис, поширений Aleksey Kashchuk (@keshh_11)

Георгій Цітаішвілі

Данило Сікан

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silver boots ? #wc20 #ffukraine

Допис, поширений World Champion U-20 (@danilsikan)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы лучшие , спасибо всем , всех люблю ️️️️️️

Допис, поширений World Champion U-20 (@danilsikan)

Владислав Супряга

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

World Champions

Допис, поширений Vlad Supriaha (@v_supriaha)

 

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Теги: Футбол Спорт Чемпіонат світу U-20 Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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