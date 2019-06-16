Які фото постили в соцмережі футболісти збірної України – чемпіони світу (U-20)

Збірна України з футболу U-20 перемогла на Чемпіонаті світу. Гравці після фіналу не стримували емоцій. Чимало з них потрапили на фотографії, які самі футболісти виклали в Instagram.

Читайте також: Збірна України – чемпіон світу з футболу (U-20)

Майже кожен гравець, який був причетний до успіху на Чемпіонаті світу, виклав фото в Instagram після матчу. Вони як з кубком та полі, та вже й у роздягальні.

Андрій Лунін

"Браво команда, це неймовірно!!! Це історія!!! Величезне спасибі команді, тренерському штабу, вболівальникам, з якими кожна гра була як вдома, і спасибі всій моїй родині за підтримку, без вас не було б кубка світу і золотої рукавички", – підписав фото воротар збірної України Андрій Лунін.

Читайте також: Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі

Денис Попов

Віталій Корнієнко

Данило Безкоровайний

Олександр Сафронов

Юхим Конопля

Ігор Снурніцин

Олексій Хахльов

Максим Чех

Кирило Дришлюк

Читайте також: За збірну України U-20 грає футболіст, чий батько героїчно загинув у війні на Донбасі

Микола Мусолітін

Сергій Булеца

Читайте також: Чемпіони світу з футболу Булеца та Супряга покинуть "Динамо" влітку

Олексій Кащук

Георгій Цітаішвілі

Данило Сікан

Владислав Супряга