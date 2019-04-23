Які легендарні спортсмени стали відомими політиками

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – спортсмени інколи намагаються власні спортивні успіхи перенести у політику. Так, легендарний форвард "Мілана" Джордж Веа став президентом Ліберії, а екс-динамівець Києва Каха Каладзе нині головна людина у Тбілісі. А легендарний легкоатлет Сергій Бубка був у "Партії регіонів". Та й почесний та вічний чемпіон світу WBC Віталій Кличко став мером Києва.

Також можна згадати і російських спортсменів у політиці. Читайте також: Сенсація футбольної Європи: як "Лестер сіті" здобув феноменальну перемогу Хокеїст Олександр Овєчкін вже понад 10 років грає у США. Проте, якщо ж раптом вирішить таки повернутися додому, то там вже чекатиме тепленька місцина у Державній Думі. До того ж, олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва ще в 2007 році приміряла мандат. Деякі портали вже передбачили, як могли би виглядати агітаційні плакати українських спортсменів: Більше – дивіться у відео