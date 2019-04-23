Які легендарні спортсмени стали відомими політиками
У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – спортсмени інколи намагаються власні спортивні успіхи перенести у політику. Так, легендарний форвард "Мілана" Джордж Веа став президентом Ліберії, а екс-динамівець Києва Каха Каладзе нині головна людина у Тбілісі. А легендарний легкоатлет Сергій Бубка був у "Партії регіонів". Та й почесний та вічний чемпіон світу WBC Віталій Кличко став мером Києва.
Також можна згадати і російських спортсменів у політиці.
Читайте також: Сенсація футбольної Європи: як "Лестер сіті" здобув феноменальну перемогу
Хокеїст Олександр Овєчкін вже понад 10 років грає у США. Проте, якщо ж раптом вирішить таки повернутися додому, то там вже чекатиме тепленька місцина у Державній Думі. До того ж, олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва ще в 2007 році приміряла мандат.
Деякі портали вже передбачили, як могли би виглядати агітаційні плакати українських спортсменів:
Більше – дивіться у відео
Вибір редакції
-
"Ворскла" здійснила неймовірний камбек у матчі з "Десною", програючи в три голи: відеосьогодні , 21:19
-
"Олімпік" з новим тренером переміг "Арсенал-Київ" і перервав неймовірну серію: відеосьогодні , 18:56
-
Супряга приніс перемогу "Динамо" над "Шахтарем" у матчі молодіжних команд: відеосьогодні , 15:22