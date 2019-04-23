Які легендарні спортсмени стали відомими політиками

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Спорт навиворіт
Спорт навиворіт / 24 канал

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – спортсмени інколи намагаються власні спортивні успіхи перенести у політику. Так, легендарний форвард "Мілана" Джордж Веа став президентом Ліберії, а екс-динамівець Києва Каха Каладзе нині головна людина у Тбілісі. А легендарний легкоатлет Сергій Бубка був у "Партії регіонів". Та й почесний та вічний чемпіон світу WBC Віталій Кличко став мером Києва.

Також можна згадати і російських спортсменів у політиці.

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Хокеїст Олександр Овєчкін вже понад 10 років грає у США. Проте, якщо ж раптом вирішить таки повернутися додому, то там вже чекатиме тепленька місцина у Державній Думі. До того ж, олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва ще в 2007 році приміряла мандат.

Деякі портали вже передбачили, як могли би виглядати агітаційні плакати українських спортсменів: 

Більше – дивіться у відео

 

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Теги: Новини України Новини політики Спорт Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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