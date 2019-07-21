Які матчі УПЛ викликали найбільшу зацікавленість у вболівальників: неочікувані дані

У футбольному сезоні 2018/2019 було чимало принципових протистоянь, що викликали підвищений інтерес серед фанатів.

Аналізуючи кількість і обсяг прогнозів кожної гри чемпіонату, аналітики Favorit Sport склали топ найбільш гучних матчів. Примітно, що всі вони пов'язані з безпосередньою участю "Шахтаря" або "Динамо". Так, за 100% рейтингу було взято самий "хайповий" матч сезону, з точки зору активності уболівальників за версією Favorit Sport.

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6. "Шахтар" – "Десна", 19 жовтня 2018 року. Рахунок: 1:0

Рейтинг – 50%. Весь другий тайм "Десна" грала в більшості, завдяки видаленню Кайоде, а в кінці матчу Майкон космічним ударом зі штрафного приніс перемогу "Шахтарю".

5. "Зоря"– "Динамо", 16 вересня 2018 року. Рахунок: 1:1

Рейтинг – 55%. У киян спостерігалася ігрова криза, і "Зоря" по праву могла розраховувати на очки. І якби не супер гол Сидорчука та сейви Бойко, то команда (тоді ще Юрія Вернидуба) і зовсім могла перемогти.

До слова: Матчі "Динамо" й "Зорі" в єврокубках транслюватиме "2+2"

4. "Львів" – "Динамо", 28 липня 2018 року. Рахунок: 0:1

Рейтинг – 60%. Хлопці Бакалова дали справжній бій "біло-синім". Динамівцям було дуже важко в тому матчі. "Львів" вистояв 90 хвилин, але Назар Русин, який вийшов на заміну, на 91-й хвилині забив свій перший м'яч за киян і приніс перемогу "Динамо".

3. "Олександрія" – "Динамо", 25 листопада 2018 року. Рахунок: 2:1

Рейтинг – 65%. Це був матч за звання зимового віце-чемпіона. За напруженням пристрастей гра не поступалася протистояння "Шахтар" – "Динамо". Цуріков забив своєму колишньому клубу і показав, як в Києві помилялися в ньому. Вербіч в черговий раз відзначився головою і майже врятував "Динамо", але Запорожан з пенальті приніс таку важливу перемогу "Олександрії".

2. "Динамо" – "Зоря", 25 лютого 2019 року. Рахунок: 5:0

Рейтинг – 70%. Перед матчем багато хто пророкував інтригу, але її не було й близько. Команда Вернидуба виявилася хлопчиками для биття. Примітно, що в цьому матчі Фран Сіль забив свій перший, і поки що єдиний гол за "Динамо" в чемпіонаті країни.

Перший рядок топу поділили між собою відразу чотири зустрічі між "Динамо" і "Шахтарем" в рамках Прем'єр-ліги. Кожен з матчів більш ніж на третину випереджає друге місце. Наймасштабнішою, хоч і з невеликим відривом, з точки зору активності уболівальників, стала саме перша гра в сезоні між суперниками, яка відбулася 3 серпня 2018 року.

1. "Динамо" – "Шахтар", 3 серпня 2018 року. Рахунок: 1:0

Рейтинг – 100%. Ймовірно вболівальники настільки скучили за футболом і вірили в сили своїх команд, що цей матч став найпопулярнішим за кількістю та обсягом прогнозів. І атмосфера у гри була ще тією: фанати масово висловили протест проти ФФУ (всі пам'ятають рулони з туалетним папером), невдоволення гравців і вболівальників "Динамо" щодо "зрадника" Мораеса, а також ще переможний м'яч Вербича – знову головою.