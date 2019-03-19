Які секрети в харчуванні допомогли Усейну Болту стати найшвидшою людиною планети

Усейн Болт став найшвидшою людиною на планеті. 100 метрів за 9, 58 секунди – це світовий рекорд Усейна, до якого ніхто не може навіть наблизитися вже майже десять років. Стільки ж тримається і його рекорд на двохсотметрівці. Для підтримки такої фізичної форми спортсмену доводиться не лише щодня тренуватись, а й слідкувати за своїм харчування.

Та куди більше вражали навіть не фантастичні результати Болта, а те, як він їх добивався: з легкістю, наче граючись, ямаєць на фініші, зазвичай, встигав ще й поглумитися над суперниками.

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Болт давно став більше ніж просто спортсменом. Успіхи ямайця перетворили його в уособлення швидкості, а відтак і хорошої фізичної форми.



Усейн Болт під час змагання

Його фізична форма настільки хороша, що попрощавшись із легкою атлетикою, Усейн завиграшки перекваліфікувався у професійного футболіста.



Фізична форма Усейна

Тож нумо розбиратися у тому, що треба їсти та як тренуватися, аби в разі чого можна було швидко накивати п’ятами. Заодно, звісно пошукаємо в раціоні Болта, щось корисне і для тих, хто бігати узагалі не любить.

Сніданок Усейна Болта – приклад для наслідування

Сніданок Усейна Болта можна копіювати не задумуючись. Два тоста з борошна грубого помелу, три яйця, листя салату, помідори та авокадо.

Авокадо.

• Авокадо ще наче нещодавно було екзотичною штукенцією зі столів багатих та щасливих. Та нині його можна знайти на будь-якому ринку та інколи навіть за прийнятною ціною – 20-30 гривень за штучку.

• Фрукт (а з біологічного погляду, попри невиразний смак, це дійсно фрукт) сповна виправдовує свій здоровий імідж. Під шкіркою там аж 30% жирів. Утім поліненасичих жирів, які вкрай потрібні нашому організму.

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• З-поміж іншого, вони сприяють еластичності стінок судин та допомагають роботі ендокринної системи. Ще тут не бракує Калію та вітаміну Е. Тож користі від авокаду можна отримати з лихвою, якщо, звісно, зможете його у себе запхати.

• Смак цього фрукта далеко не той, у який закохаєшся з першого шматочка. Власне, у нього практично немає смаку. Та цей ніби мінус допоміг авокадо показати себе в кулінарії. Маслянистий фрукт завдяки власній нейтральності розкриває смак інших продуктів, в компанії яких опиняється, скажімо в салаті.

• Їсти авокадо до слова, варто коли воно уже м’яке. Зважаючи на те, що зривають ці фрукти задовго до того, як вони дозрівають, в наші магазини вони часто теж потрапляють ще твердими. Тож вже вдома такий авокадо варто кілька днів потримати в темному місці за кімнатної температури та в паперовій обгортці, і воно досягне оптимальних кондицій.

• Через велетенську кількість жиру, нехай і корисного, зловживання авокадо все одно закінчиться проблемами зі зайвою вагою, тож будьте обачними.



Авокадо

Помідори.

А от на інший продукт із щоденного раціону найшвидшої людини на планеті Усейна Болта, можна налягати куди спокійніше. Помідори.

• Коли Колумб лише привіз їх з Америки до Європи, томати навіть їстівним продуктом не вважали. Почали ми їх їсти лише всередині 19 століття і от досі зупинитися не можемо. Що в принципі не дивно: помідори банально смачні. Не всі, звісно, але чимало сортів.

• Та що навіть важливіше – вони ще й корисні. При цьому не тільки традиційні червоні. У жовтих багато Ретинолу, який добре впливає на зір, шкіру та кістки. До того ж вони набагато рідше викликають алергію. У чорних помідорах відчутно більше ніж у всіх інших вітаміну С.

• Зрештою, і у найпопулярніших червоних томатів – теж все в порядку. Тут і фолієва кислота, особливо корисна вагітним, і пектин, що здатен почистити кишківник, і калій, що зміцнить м’язи.

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• Та найцікавіше це речовина Лікопен. Її позитивний вплив на роботу серця та судин – науковий факт. При цьому концентрація Лікопена лише збільшується при термічній обробці овочу. Тож тушковані чи печені помідори можуть бути кориснішими за сирі.

• Навіть з помідорами утім не варто перегинати палицю. Томатні дієти, які гуляють інтернетом, де пропонують з’їдати по 2 кілограми цих овочів у день – не більше ніж знущання над власним організмом. До того ж, щоденне вживання помідорів у великій кількості може загострити старі проблеми із шлунково-кишковим трактом.

• Інші ж шкідливі властивості, що дописують томатам або перебільшені, або ж просто вигадані. Помідори, якщо їх їсти в адекватних порціях, попри заяви горе-експертів, не зашкодять суглобам. І у тому, щоб їсти їх разом з огірками, теж немає нічого страшного, якби вас не лякали подібною єрессю. Зрештою, кращого доказу користі помідорів, ніж їхня присутність у раціоні найшвидшої людини планети, годі вигадати.



Різні сорти помідорів

Чому не варто копіювати весь спосіб харчування професійного спортсмена

Щоправда, бездумно копіювати спосіб харчування Усейна Болта теж не варто, особливо той, яким він послуговувався на піку кар’єри. Річ, звісно, у тому, що ямаєць – професійний спортсмен, який тренується по шість днів на тиждень, тож і їсти доводиться у відповідній кількості. Тут і солідна порція пасти зі стейком, і ямайські пельмені, і ледь не ціла курка.



Усейн позує, граючи м'язами, після забігу

Ізотоніки: варто пити чи ні

Навіть пити Болту доводиться за двох-трьох звичайних людей. Ще й не просто воду, а так звані ізотоніки. Це набори електролітів, вітамінів і мінералів, які організм втрачає з потом під час серйозних навантажень: Калій, Натрій, Кальцій, Магній.

Тепер такі ізотоніки можна придбати ледь не у будь-якому магазині, їх активно рекламують як незамінний елемент тренувань та здорового способу життя. От тільки виробники і маркетологи злегка лукавлять.



Ізотоніки не варто пити, якщо ви не професійний спортсмен

Ця штука дійсно працює і виконує свої функції відновлення. От тільки потрібна вона лише при дійсно серйозних навантаженнях: кількагодинна робота у залі, марафони, запливи, велогонки від ста кілометрів і так далі.

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У раціоні не професійних спортсменів ізотоніки не просто зайві, а й можуть нашкодити. Тож не перегинайте палицю у гонитві за вигаданими бонусами. Бігати як Усейн Болт, найімовірніше, все одно не вдасться. А от для того, аби вести таке ж цікаве, насичене і головне – здорове життя – достатньо обирати якісні продукти і, звісно, пам’ятати про міру.



Аби мати здорове тіло як в Усейна Болта – тренуйтесь і якісно харчуйтесь