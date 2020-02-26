Які шанси на скасування Олімпіади та Євро-2020 через коронавірус: прогноз букмекерів

Уже кілька тижнів люди в усьому світі стежать за новинами, пов'язаними з коронавірусом. Якийсь час здавалося, що спалах захворювання не вийде за межі Азії, але ось вірус вже добрався до Європи. І навіть вносить свої корективи в проведення футбольних матчів.

УЄФА прийняв рішення, що без глядачів повинна відбутися гра Ліги Європи "Інтер" – "Лудогорець". Також з порожніми трибунами поки що будуть відбуватися всі матчі Серії А.

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Через це вже почалися скандали. "Ювентус" встиг продати на матч з "Інтером" квитків більш ніж на три мільйони євро, і тепер не хоче повертати гроші уболівальникам.

Тим часом компанія FavBet запропонувала уболівальникам зробити свої ставки на те, чим може обернутися ситуація з коронавірусів. Судячи по котируваннях, перенесення Олімпіади (коефіцієнт 8) та Євро-2020 (коефіцієнт 5) цілком реальний. Все ж Ігри відбудуться в Японії, а чемпіонат Європи в 12 країнах.

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Хоча поки що це виглядає малоймовірним, що хтось зважиться змінювати графік таких великих спортивних подій. Інша справа – фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи – коефіцієнт на те, що ці матчі не відбудуться в намічений термін, становить 5. Всі ж це лише два матчі, які цілком можуть зіграти в іншу дату.



Що відомо про коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу