Які шанси в "Динамо" та "Олександрії" вийти з групи Ліги Європи

Уже зовсім скоро стартує груповий етап Ліги Європи, де Україна буде представлена відразу двома клубами – "Динамо" та "Олександрією". Могли ми там побачити також "Зорю" та "Маріуполь", але їм не вдалося подолати кваліфікацію, хоча, обидві команди боролися до останнього

Жеребкування піднесли киянам "північне турне" в гості до "Копенгагена" (Данія) та "Мальме" (Швеція), та поїздку до швейцарського "Лугано". "Олександрію" ж чекає боротьба за вихід з групи з "Вольфсбургом" (Німеччина), "Гентом" (Бельгія) та "Сент-Етьєном" (Франція).

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Дуже хочеться, щоб до весни кількість наших команд в Лізі Європи не зменшилася, але, поки що можна не хвилюватися тільки за "Динамо". Аналітики Favorit Sport дають команді Олексія Михайличенка коефіцієнт 1.90 на перемогу в групі B, тоді як у "Копенгагена" коефіцієнт 4.00, а у "Мальме" та "Лугано" по 6.00.

У групі I, куди потрапила "Олександрія", ситуація абсолютно інша. Підопічні Володимира Шарана отримали від Favorit Sport коефіцієнт 11,00 на перемогу в групі. Лідер же гонки "Вольфсбург" з кефом 2.10. "Сент-Етьєн" не сильно відстав – 2.90. У "Гента" ж коефіцієнт 5.00.

"Олександрія", нагадаємо, вперше зіграє в груповому етапі. Так що її цілком можна назвати "темною конячкою". А всі розклади можуть змінитися вже після першого туру. Єврокубки – серйозна мотивація для будь-якого футболіста. До того ж, кожна перемога поповнить клубну скарбницю на суму більш ніж 500 тисяч євро, що не так і погано для команди, склад якої оцінює в 10 мільйонів євро (за даними transfermarkt).

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"Динамо" фінансова мотивація не так цікавить, як можливість реабілітуватися за виліт з Ліги чемпіонів. І вихід з групи швидше завдання-мінімум. Коефіцієнт Favorit Sport на перемогу киян у Лізі Європи поки що 65,00, але у команди ще буде можливість підсилити склад перед плей-офф, тому, не виключено, динамівці ще виявляться в списку фаворитів Ліги Європи.