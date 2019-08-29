Які шанси в "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів? Опитування

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Які шанси в "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів? Опитування
Які шанси в "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів? Опитування / shakhtar.com

Донецький "Шахтар" дізнався суперників по груповому етапу Ліги чемпіонів сезону 2019/2020. "Гірники" зіграють проти "Манчестер Сіті", "Динамо" Загреб та "Аталанти".

З "Манчестер Сіті" донецький клуб грає на стадії групового етапу третій сезон поспіль. "Манчестер Сіті" в минулому сезоні двічі обіграв "Шахтар" на груповому етапі – 3:0 на виїзді та 6:0 в гостях.

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За італійську "Аталанту" виступає екс-гравець "Шахтаря" Руслан Маліновський.

У минулому сезоні "Шахтар" посів третє місце в групі та вилетів у Лігу Європи. Найкращим досягненням "Шахтаря" є чвертьфінал сезону 2010/2011 років.

Перші матчі групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться 17-18 вересня. Календар матчів донеччан з'явиться згодом.

До слова: Ліга чемпіонів: Результати жеребкування групового етапу

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня 2020 року на "Олімпійському стадіоні Ататюрка" в Стамбулі.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Шахтар Манчестер Сіті Ліга чемпіонів ФК Аталанта Руслан Маліновський Опитування 24
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