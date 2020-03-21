Які спортсмени у "виграші" через пандемію коронавірусу

Пандемія коронавірусу неабияк ускладнила життя спортсменам та власникам великих клубів і ліг. Від коронавірусу швидко втомилися і вболівальники, які позбавлені видовищних поєдинків. Ніхто не може дати точну відповідь, що буде з поточними сезонами. Але є ті, хто виграли від коронавірусу.

Роджер Федерер

Зірковий швейцарський тенісист взимку повідомив, що через травму пропустить половину сезону. Роджер оголосив, що вимушений пропустити престижний турнір у Парижі – Ролан Гаррос.

Це означало, що швейцарець втратить багато очок у рейтингу ATP та ризикує випасти з топ-10.

До теми Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн

Та через коронавірус в ATP "заморозили" чинний рейтинг, де Роджер втратив тільки одну позицію і тепер четвертий.

Разом з тим, швейцарець зможе зіграти на Ролан Гаррос, який перенесений аж на осінь.

Гравці збірної Німеччини

Лерой Сане отримав травму на самому старті сезону. Тільки в лютому вінгер почав робити перші кроки до свого повернення.

Зірковий футболіст "Манчестер Сіті" ризикував пропустити Євро-2020 і вдруге пролетіти повз великий турнір. Лерой не поїхав на провальний для Німеччини чемпіонат світу 2018.

Та через перенесення Євро-2020 на 2021 рік Сане отримав багато часу, щоб набрати форму.

Те саме стосується центрбека "Баварії" Нікласа Зюле. Відсутність у захисті Зюле проблема не тільки "Баварії", але й збірної Німеччини.

У березні оборонець вже почав активну роботу в залах та на полі, однак до повернення залишалося багато.

Окрім того, Зюле ризикував отримати рецидив травми через форсування відновлення.

Це важливо Які спортсмени захворіли на коронавірус – список

Футболісти збірної Англії

Із серйозними кадровими втратами могла зіткнутися англійська збірна. Ключові нападники Гаррі Кейн ("Тоттенхем") та Маркус Решфорд ("Манчестер Юнайтед") теж ризикували "пролетіти" повз Євро-2020.

Але перенесення турніру дозволить футболістам спокійно відновитися від травм. Окрім того, обидва, можливо, ще допоможуть своїм клубам у чемпіонаті.

Збірна України

Найбільше у виграші нападник "Динамо" Артем Бєсєдін, який через провалений допінг-тест дискваліфікований майже до кінця року.

Артем, який є третім форвардом у збірній, навесні 2021 року отримає шанс поборотися за потрапляння у збірну на Євро-2020.

Також спокійно після травм зможуть відновлюватися футболісти збірної Андрій Ярмоленко, Тарас Степаненко та Роман Яремчук.

Для них завершення сезону не віщувало нічого хорошого. Та тепер ситуація кардинально змінилася.

Усман Дембеле

У цьому сезоні француз провів за "Барселону" всього 5 матчів у Ла Лізі.

На початку лютого він майже відновився після травми підколінного сухожилля, але тут же отримав розрив м'яза на тренуванні.

Усману зробили операцію, термін відновлення після якої – пів року.

Дембеле точно не зіграв би на Євро у 2020-у. Правда, ніхто не дасть гарантій, що він буде в порядку наступного літа.

Кадрові проблеми Нідерландів

Проблеми з травмами у збірної Нідерландів могли потішити тільки українських фанатів. Адже саме з Нідерландами збірна України зіграє на Євро-2020.

Ключовий гравець Нідерландів Мемфіс Депай травмувався і вибув на пів року. Також травмовані Йетро Вілльямс і Доніелл Мален.

На щастя для нідерландських фанів, до 2021 року всі троє встигнуть відновитися.

Еден Азар

Зірковий гравець "Реала" зазнав ушкодження у лютому. Повідомлялося, що Еден зможе повернутися на поле у травні.

Це міг бути серйозний удар по амбіціях збірної Бельгії на Євро-2020. Також Еден може врятувати непереконливий сезон в Іспанії.

Ніколо Дзаньоло

Півзахисник італійської "Роми" переніс операцію через розрив хрестів у січні.

Лікар, який оперував Дзаньоло, говорив, що у гравця є шанси відновитися до Євро. Тепер Ніколо може не ризикувати і спокійно готуватися за планом.

Роберт Левандовський

Польський нападник "Баварії" зможе продовжити гонитву за рекордом легенди клубу Герда Мюллера. Останній за сезон у Бундеслізі забив 40 голів.

Левандовський за 23 матчі забив 25 голів і впевнено крокував до рекорду. Але поляк зазнав травми та вже пропустив 2 матчі.

Очікувалося, що Роберт відновиться у квітні. Це ставило під загрозу його шанси повторити досягнення Мюллера.

Тепер же поляк отримав другий шанс. Звісно, якщо Бундеслігу відновлять…

До теми У Німеччині футбольні матчі відновляться тільки у 2021 році

Кевін Дюрант та інші

Зірковий баскетболіст "Брукліна" через травму пропускає весь сезон. Однак призупинка НБА, можливо, дозволить Кевіну зіграти у цьому сезоні.

Все буде залежати від того, коли та за яких умов відновиться чемпіонат. Дюрант має теоретичні шанси допомогти своїй команді у плей-офф. Поки "Нетс" мають хороші шанси зіграти у плей-офф.

У лютому операцію переніс ще один гравець "Брукліна" – Кайр Ірвінг. Можливо, він теж встигне відновитися до плей-офф.

Кадрові проблеми зможуть вирішити "Х'юстон", "Лос-Анджелес Кліпперс", "Філадельфія", "Мілуокі".

Через перенесення сезону шанс отримав гравець "Лейкерс" Демаркус Казінс. Перед стартом сезону Казінс зазнав травми і досі не зіграв жодного матчу.

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.