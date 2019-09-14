Яким буде перший тур Української хокейної ліги – Парі-Матч

Матч-відкриття, зустріч переможців з аутсайдерами і президент київського клубу в воротах.

14 вересня, субота.

Матч-відкриття відбудеться в Дружківці між чемпіоном минулого сезону ХК "Донбас" та "Дніпром". Всього п'ять днів тому "Донбас" здобув перемогу на Donbass Open Cup 2019 і повернув собі домашній трофей. А кілька тижнів раніше донеччани взяли участь в Kremenchuk Open Cup, де в матчі за головний трофей поступилися господарям турніру.

Матч з "Дніпром" обіцяє бути дуже насиченим, адже обидві команди вже зустрічалися на товариському матчі в Кременчуці. Херсонський "Дніпро" посів третє місце, а "Донбас" друге. Варто нагадати, що саме ці дві команди в минулому сезоні боролися за головний приз чемпіонату. Можна тільки уявити, яке загострення пристрастей буде на арені "Альтаїр" в Дружківці.

Варто відзначити, що в заявці ХК "Дніпро" немає гравців збірної України Дениса Петрухно, Сергія Бабинця і Романа Благого, які раніше тренувалися з командою. Попри це, в херсонську команду увійшли 12 легіонерів.

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Гра відбудеться в Дружківці на арені "Альтаїр". Початок о 19:30.

15 вересня, неділя.

У другому матчі першого туру зустрінуться переможець Kremenchuk Open Cup 2019 – "Кременчук" і поки не обігравший жодного суперника в товариських матчах ХК "Білий Барс".

Попри різну фізичну підготовку команд, спостерігати за матчем буде не менш цікаво. "Білий Барс" під час Kremenchuk Open Cup показав глядачеві, що вони грають "до останньої хвилини". А гравці команд-суперниць не раз відзначали у своїх інтерв'ю, що їм дуже цікаво грати з молодими хлопцями з "Білого Барса".

Гра відбудеться в Кременчуці на арені "Айсберг". Початок о 12:30.

Третій матч першого туру пройде на арені "Шаллет" в Києві. На льоду зустрінуться МХК "Динамо" та "Крижані Вовки". Можливо, глядачів чекає сюрприз, і в воротах "Крижаних Вовків" з'явиться президент клубу – Андрій Хапко. Також хочеться відзначити, що у "Вовків" новий тренер – Руслан Борисенко. Що ж стосується МХК "Динамо", в їх складі продовжує грати Микита Олійник, який продовжив контракт з клубом на сезон 2019/20. "Біло-сині" активно підписували нових гравців, але не взяли участі ні в одному товариському матчі. Але вже цієї неділі у нас буде можливість подивитися на фізичну форму харків'ян.

Матч відбудеться в Києві на арені "Шаллет" о 12:45.