Який трансфер в українському футболі найгучніший у 2019 році? Опитування

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Топ-трансфери українських клубів
Топ-трансфери українських клубів / Колаж 24 каналу

Перший місяць 2019 року для українських клубів виявився доволі насиченим. Одні клуби підсилювали склад, інші влаштували розпродаж. А були й такі, які нікого так і не підписали за цей місяць.

Найбільш активними у цьому плані були львівські "Карпати". Вони як продавали гравців (Ткачук, Маркович, Ербес, Сікан, Лебеденко, Швед), так і віддавали в оренду (Карраскаль). А також активно прощалися з деякими виконавцями (Бородай, Голодюк, Підківка). На противагу їм інший львівський клуб – "Львів" – взагалі нікого не підписав у січні 2019 року, відпустивши двох гравців – Западню та Волошиновича.

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"Динамо" посилило проблемну позицію форварда іспанцем Франом Солем, і неочікувано віддало Миколу Морозюка в оренду в Туреччину.

Решта клубів не були такі активні – "Шахтар" купив Манора Соломона та Валерія Бондаренка, натомість продав Ярослава Ракіцького та віддав в оренду Олега Данченка. Останні перейшли у російський чемпіонат. Натомість з країни-агресора до України повернулися Денис Дедечко та Ігор Чайковський. Перший став гравцем "Олександрії", другий – "Зорі".

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Інші клуби на трансферному ринку поводилися спокійно – відпускали непотрібних гравців та підсилювали проблемні позиції.

Пропонуємо вам обрати найбільш гучні трансфери українських клубів взимку 2019 року.

 

 

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Теги: Футбол Спорт Трансфери
Джерело: 24 Канал
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