Якщо для Ломаченка росіяни брати – це його вибір: легендарна боксерка про релігійний скандал

Віцепрезидентка Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова прокоментувала скандал довкола Олександра Усика та Василя Ломаченка. Боксери взяли участь у релігійному фільмі, який вихваляє православ'я Московського патріархату і єдність України та Росії.

В інтерв'ю Tribuna.com Шатернікова пояснила, чому стала на захист боксерів. У своєму фейсбуці вона розкритикувала внесення Усика і Ломаченка в базу "Миротворець".

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"Це був крик душі. Дві тези, які я виділила. Перше – стоп ненависті в цілому та ненависті до людей, яких ще вчора носили на руках. Які досі є візитною карткою України у світі. Я не розумію, як можна "труїти" людей, думка яких не збігається із загальним баченням або ідеологією.

Друге послання – несправедлива методика відбору до списку "Миротворця". Це в контексті того, що відбувається навколо дійства і бездіяльності багатьох чиновників. Їх дії виглядають злочинно, їх можна оцінювати як недотримання національної безпеки, ознаки проти українського народу", – заявила колишня чемпіонка світу з боксу.

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Шатернікова відмовилася давати оцінку шляху, який вибрав Усик та Ломаченко. Втім, колишня боксерка переконана, що вони не заслуговують, щоб "їх закидали камінням".

Кожен вибирає свій шлях. Шлях, по якому йдуть вони – складний. Я б не хотіла їх виправдовувати. Засудження – погана штука, через яку відбуваються нехороші речі. Я просто написала про те, щоб хлопців не "травили". Вони не гідні того, щоб їх закидали камінням,

– заявила Шатернікова.

На думку Шатернікової, 99% людей, які критикували боксерів, не дивилися фільм.

"Вони прочитали вирвані заголовки – і все. У цьому фільмі є хороші послання – про вічне, добре і правильне. Чому вони взяли участь? Я лише припускаю, що вони, як дуже віруючі люди, хотіли озвучити саме це. Послання їх участі було в доброму ключі, якби не було порушено тему братів", – сказав ексбоксерка.

Вона додала, що не вважає росіян братнім народом.

Якщо для Василя ми брати – це його вибір. Я не вважаю росіян братами. Але я не можу засуджувати тих, хто відчуває братерську єдність з росіянами. Це їх вибір,

– резюмувала Шатернікова.

Скандал довкола Ломаченка та Усика: головне

Усик і Ломаченко знялися у пропагандистському фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес", який оприлюднив один із монастирів Російської православної церкви (РПЦ).

Фільм вихваляє православ'я Московського патріархату і єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України.

Спортсмени розповідають про свою дружбу з росіянами та заявляють, що українці й росіяни – "єдиний народ".

Через це обох боксерів внесли у базу "Миротворець". Натомість у Росії заявили, що готові надати Усику та Ломаченку громадянство.

У відповідь на критику Ломаченко опублікував у своєму інстаграмі черговий релігійний допис.

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Натомість Усик звернувся до критиків. У першу чергу Олександр прийняв виклик українського борця Богдана Грицая провести поєдинок.

Грицай розповів, що вирішив кинути виклик Усику через політичні переконання боксера та погрози людям.

Також Усик прокоментував участь у фільмі. Він заявив, що кіно не російське і зняте в Україні. Окрім того, боксер заявив, що не покине Україну.

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