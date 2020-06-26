Якщо Тайсон переміг би у поєдинку, то всі говорили б, що я – сміття, – чемпіон світу Ф'юрі
Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі вважає, бій з Тайсоном недоцільним для нього. Якщо американець би переміг, то його б вважали хуліганом через вік суперника.
Свою думку про бій розповів Ф'юрі у інтерв'ю для YouTube-каналу iFL TV.
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Без варіантів
За словами Ф'юрі, люди Тайсона контактували з боксером, він спілкувався із Майком, цей бій був можливий.
Декілька людей пропонували гроші Майку, щоб той повернувся з пропозицією побитися за гроші. Майк говорив про можливі 500 мільйонів.
Ф'юрі отримував пропозицію від ESPN на 10 мільйонів, але подумав, що прийняти таке рішення було б неправильно.
Ф'юрі з радістю б побоксував із великим суперником. Але якщо він переможе, то всі будуть говорити, що Ф'юрі – сміття, тому що Тайсону вже 53 роки.