24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Якщо буде конкретна пропозиція поміняти паспорт – розгляну її, – український футболіст

42 Читать новость на русском
Олександр Нойок / ФК "Динамо" Брест

Український півзахисник "Динамо" Брест Олександр Нойок готовий змінити громадянство. Хавбек грає в Білорусі з 2016 року і розгляне конкретну пропозицію поміняти паспорт.

Про це сам футболіст сказав на Youtube-каналі Артема Мілевського.

Оце так! Воротар пропустив курйозний гол – м'яч пролетів йому між ногами після удару з центру поля: відео

Я говорив на цю тему. Зараз ось так все вирішується. Якщо буде хороша пропозиція, точніше – конкретна пропозиція, поміняти паспорт, я її буду розглядати. Це нормально. Чому ні? У майбутньому планую жити в Білорусі. Мені дуже подобається Білорусь,
– сказав Нойок.

Олександр Нойок грає в чемпіонаті Білорусі з березня 2016 року після переходу в мінське "Динамо" з "Металіста". З 2018 роки півзахисник виступає за "Динамо" Брест.

Спорт24 писав, що Артем Мілевський відзначився голом у товариському матчі, в якому його брестське "Динамо" грало проти "Крила Рад".

Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
сьогодні
22358
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Новини Білорусі
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 21:39 У Дагестані аматорські команди влаштували масову бійку під час матчу – відео
Юрій Семенюк 799
сьогодні 18:46 Трансфери команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 4583
сьогодні 14:00 "Герта" найбільше витратила, Фернандеш – найдорожчий перехід: підсумки трансферного вікна
Михайло Гема 275
сьогодні 12:32 Момент за участі Михайлюка потрапив у топ-5 найкращих в НБА: відео
Юрій Семенюк 304
сьогодні 12:04 Найвищу будівлю світу прикрасили зображенням Кобі Браянта з дочкою: відео
Юрій Семенюк 2238
Новини
Більше новин
Залиште відгук