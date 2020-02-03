Якщо буде конкретна пропозиція поміняти паспорт – розгляну її, – український футболіст

Український півзахисник "Динамо" Брест Олександр Нойок готовий змінити громадянство. Хавбек грає в Білорусі з 2016 року і розгляне конкретну пропозицію поміняти паспорт.

Про це сам футболіст сказав на Youtube-каналі Артема Мілевського.

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Я говорив на цю тему. Зараз ось так все вирішується. Якщо буде хороша пропозиція, точніше – конкретна пропозиція, поміняти паспорт, я її буду розглядати. Це нормально. Чому ні? У майбутньому планую жити в Білорусі. Мені дуже подобається Білорусь,

– сказав Нойок.

Олександр Нойок грає в чемпіонаті Білорусі з березня 2016 року після переходу в мінське "Динамо" з "Металіста". З 2018 роки півзахисник виступає за "Динамо" Брест.

Спорт24 писав, що Артем Мілевський відзначився голом у товариському матчі, в якому його брестське "Динамо" грало проти "Крила Рад".