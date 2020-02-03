Якщо буде конкретна пропозиція поміняти паспорт – розгляну її, – український футболіст
Український півзахисник "Динамо" Брест Олександр Нойок готовий змінити громадянство. Хавбек грає в Білорусі з 2016 року і розгляне конкретну пропозицію поміняти паспорт.
Про це сам футболіст сказав на Youtube-каналі Артема Мілевського.
Оце так! Воротар пропустив курйозний гол – м'яч пролетів йому між ногами після удару з центру поля: відео
Я говорив на цю тему. Зараз ось так все вирішується. Якщо буде хороша пропозиція, точніше – конкретна пропозиція, поміняти паспорт, я її буду розглядати. Це нормально. Чому ні? У майбутньому планую жити в Білорусі. Мені дуже подобається Білорусь,
– сказав Нойок.
Олександр Нойок грає в чемпіонаті Білорусі з березня 2016 року після переходу в мінське "Динамо" з "Металіста". З 2018 роки півзахисник виступає за "Динамо" Брест.
Спорт24 писав, що Артем Мілевський відзначився голом у товариському матчі, в якому його брестське "Динамо" грало проти "Крила Рад".