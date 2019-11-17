Якщо будемо грати так, як проти Сербії, на Євро можуть бути проблеми, – нападник збірної України

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Яремчук та Ярмоленко / УАФ

Форвард Роман Яремчук відзначився у воротах збірної Сербії. А збірна України вирвала нічию 2:2. Та сам гравець залишився не надто задоволений цим матчем та грою команди.

– З такою нічиєю, напевно, можна привітати. Як сприймаєте 2:2 з Сербією?

Особисто я сприймаю цю нічию не дуже добре. Думаю, що якість гри сьогодні залишало бажати кращого. Своєю грою я незадоволений, хоч і забив гол, тому є над чим працювати і куди рухатися.

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– У чому була складність цієї гри? Що було не так, як в попередніх іграх?

– Складно грати на тій позиції, на якій ти ніколи не граєш в клубі й при цьому вирішувати задачу. Тут рівень футболістів набагато вище. Позиція для мене незнайома, у мене немає такого досвіду грати лівого хава. Моя позиція нападник, можу закрити одну дві гри, але в цілому нетипова для мене позиція.

– Прокоментуйте свій гол.

– Нападник в штрафному майданчику повинен шукати вільний простір. Вітя Циганков знайшов мене хорошою передачею залишалося просто забити.

– З виходом Бесєдіна, збірна почала грати в атакуючий футбол. Наскільки збірна добре себе почувала?

– Ми знали, що серби почнуть грати в атаку і почали трохи від оборони, але сильно закрилися. У другому таймі також сіли й пропустили гол. Бесєдін дуже допоміг в боротьбі, настирливістю і заслужив гол.

До слова: Збірна України встановила унікальне досягнення у відборі на Євро-2020

– Дуже успішний рік для збірної України жодної поразки, з чим йдете на канікули?

Закінчити рік без поразок дуже приємно, хочеться привітати всю команду. Ми заслужили сьогодні одне очко, воно дуже важливо з психологічної точки зору, але роботи непочатий край. Якщо будемо грати так само, як сьогодні, на Євро, можуть бути проблеми.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Новини Спорту Сербія – Україна Роман Яремчук
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