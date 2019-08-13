Якщо буду відповідати рівню збірної України, отримаю виклик, – Ордець, який втік у Росію

Захисник московського "Динамо" Іван Ордець розповів про збірну України після переходу в російський клуб.

Іван Ордець розповів про свої перспективи отримати виклик в національну збірну України, за яку під час виступів в "Шахтарі" провів 12 матчів.

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Не знаю, як буде. Якщо буду відповідати рівню збірної, отримаю виклик. А втрутяться неспортивні чинники – тоді і питання не до мене. Готовий показувати свій рівень. Я завжди був радий запрошенням в збірну. А якщо їх немає, що футболіст може зробити,

– сказав ордець у інтерв'ю sport24.ru.

Раніше Спорт 24 писав, що Івана Ордця, який влітку перейшов у російський клуб, не викликатимуть у збірну України. Екс-гравця "Шахтаря" переконував Андрій Шевченко не переїжджати в Росію.

За неофіційною інформацією, у московському "Динамо" Іван Ордець зароблятиме мільйон доларів на рік, а це на 400 тисяч більше, ніж у "Шахтарі". Однак футболіст спростовує цю інформацію і запевняє, що розмір зарплати не вплинув на його вибір.

На цей момент у чемпіонаті Росії з українців виступають Ярослав Ракіцький ("Зеніт"), Іван Ордець ("Динамо"), Олег Данченко ("Рубін"), Денис Кулаков ("Урал") та Денис Сагуткін ("Єнісей"). Перші троє переїхали до Росії у 2019 році з донецького "Шахтаря". Кулаков також свого часу виступав за "гірників".

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Також вирушили до Росії півзахисники Артем Полярус, який перебрався з "Олександрії" в "Хімки", і Руслан Кисіль, який прилучився до "Балтики".