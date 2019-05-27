Якщо Коломойський займеться футболом, УПЛ отримає нову інтригу, – власник "Шахтаря"

Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов поділився думкою про повернення Ігоря Коломойського в Україну.

Раніше повідомлялося, що Ігор Коломойський вперше за два роки прибув в Україну. За його словами – за сімейними справами, а саме через те, що його син буде грати в одній з баскетбольних команд в Україні.

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"Ігор Коломойський дуже багато зробив для українського футболу, він все-таки інвестував у "Дніпро" довгі роки – 15-20 років. "Дніпро" дійшов до фіналу Ліги Європи. Це завжди була дуже сильна команда, з ними завжди було важко грати. А вони завжди були на нас добре налаштовані. Це були захоплюючі матчі.

Якщо Ігор Валерійович займеться футболом, український чемпіонат отримає нову інтригу. Про футбол ми з ним вже давно не говорили,

– поділився Ахметов в ефірі програми "Великий Футбол".

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