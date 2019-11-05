Якщо Ломаченко не прийме бій з нами, весь світ дізнається, що він боягуз, – тренер Лопеса

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Теофімо Лопес
Теофімо Лопес / Top Rank

Батько й тренер боксера Теофімо Лопеса Теофімо Лопес-старший прокоментував потенційний поєдинок його сина проти Василя Ломаченка.

14 грудня Лопес вийде в ринг проти чемпіона світу за версією IBF Річарда Коммі. Лопес-старший впевнений, що цей поєдинок зробить його сина топ-бійцем.

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Ми б'ємося із справжнім чемпіоном світу. Я говорив раніше, що ми будемо битися за титул чемпіона. Я думав, це буде бій з Ломаченком, але цього не сталося. Сподіваюся, що відразу після бою з Коммі ми поб'ємося з українцем у березні або квітні наступного року,
– заявив батько Лопеса ютуб-каналу Boxing Time.

Також Лопес-старший впевнений, що Ломаченко не відмовиться від бою з Теофімо, якщо той переможе Коммі.

Якщо Ломаченко не прийме бій з нами, весь світ дізнається, що він боягуз. Я знаю, що Ломаченко не такий. Він прийме бій. Якщо він не зробить це, то втратить багато грошей. Мій син єдиний, хто дозволить йому заробити в 10 разів більше, ніж він заробляє зараз.

Всі сміялися з моїх розмов, але тепер ми на відстані одного поєдинку від бою з Ломаченком. Ми заткнемо багато ротів, які не люблять нас,
– сказав Лопес-старший.

На цей момент Василь Ломаченко володіє титулами WBC, WBA та WBO у легкій вазі. Щоб стати абсолютним чемпіоном українцю необхідно виграти титул IBF.

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Ломаченко проти Лопеса

21-річний американець Лопес вважається одним з найбільш перспективних боксерів у легкій вазі. Разом зі своїм батьком Теофімо надзвичайно часто висловлюється про Василя Ломаченка.

Лопес-старший заявив, що всі боксери бояться битися з його сином, а бій проти Ломаченка стане найлегшим у кар'єрі Теофімо.

В одному з інтерв'ю Лопес-молодший заявив, що обов'язково зустрінеться з Ломаченком та "виб'є з нього все лайно".

У свою чергу Василь Ломаченко переконує, що битиметься з Лопесом, якщо той володітиме чемпіонським титулом. Також, за словами Василя, Теофімо відповість за свої заяви у ринзі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
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