Якщо не відстояти Україну, то не буде незалежності й майбутнього, – Дериземля про допомогу армії

Видатний український біатлоніст, віце-президент Федерації біатлону України Андрій Дериземля розповів, як допомагав українським військовим на початку війни з Росією на Донбасі. Завдяки біатлоністу в Чернігові відкрито Цент підтримки армії.

Дериземля розповів, що був шокований, коли дізнався, що українські солдати не були повністю оснащені.

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"Коли ми починали, то Центр підтримки армії був у Чернігові. Була активна фаза бойових дій 2014/2015 роки. Коли ми відкрили Центр, то люди просто несли по 5-10 гривень. Деякі бізнесмени несли по 10 тисяч. Тоді вкрай необхідне було екіпірування, засоби захисту для солдатів. Особисто я думав, якщо призивають солдата або це доброволець, то його повністю одягають. Але, коли я приїхав у Чернігів і до мене звернувся знайомий, сказавши, що ми стоїмо на блокпосту, а в нас на 30 солдатів два бронежилети й три каски, – я був шокований", – розповів Дериземля.

Спершу почав самостійно за власні кошти допомагати. Якщо чесно, було важко фінансово це витягувати. Було все більше й більше звернень, тому відкрили Центр підтримки армії. Ми досить потужно допомагали нашим хлопцям з 13 і 41 батальйону,

– зазначив екс-біатлоніст.

Також Дериземля згадав цікаву історію, яка сталася з його друзями у зоні бойових дій.

У мене знайомий заїжджав у Донецький аеропорт на ротацію. Водій захворів, посадили нового, який переплутав дорогу і заїхали до "сепарів". Їх обстріляли, але чудом вижили,

– розповів Андрій.

Врешті-решт, віце-президент ФБУ розповів, чому йому не байдужа доля українських військових.

"Не знаю, можливо, виховання. Мої батьки навчили, що потрібно допомагати. Можливо, це погляд далі, якщо не відстояти Україну, то не буде незалежності, не буде майбутнього в державі. Я на початку 2000-х в одному з інтерв'ю сказав, що патріот. Це було так незвично. Це вже після 2014-го нація стала більш свідомою. Я дійсно вважаю себе патріотом України, люблю Україну й своє місто. Було багато пропозицій виступати та працювати в інших країнах. Я зараз бачу своє майбутнє та своїх дітей в Україні. Тому я не байдужий до цього. Я допомагав, допомагаю і по можливості продовжу допомагати. На жаль, для більшості українців після 2015 року, як це не звучить жорстоко, війна стала буденністю. Дійсно, відбувається багато заходів, не суміжних з війною… Але життя триває, багато людей продовжують допомагати. Більшість вважає, що це обов’язки держави", – резюмував Дериземля.

Хто такий Андрій Дериземля?

Один із найуспішніших українських біатлоністів. Бронзовий призер Чемпіонату світу з біатлону 2007 року (Антхольц, Італія) та бронзовий призер Чемпіонату світу 2011 року в Ханти-Мансійську (Росія). Чемпіон Європи 2002 року в Контіолахті та чемпіон Європи 2003 року у Форні-Авольтрі. Загалом протягом кар'єри 41-річний Дериземля 13 разів піднімався на подіум на Кубках світу. Депутат Чернігівської міської ради 7-го скликання, член фракції партії БПП.

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