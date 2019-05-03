Якщо обіграємо "Шахтар", знайду ресурси, щоб побудувати стадіон, – президент "Інгульця"

222 Читать новость на русском
Олександр Поворознюк
Олександр Поворознюк / ФК "Інгулець"

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк поділився очікуваннями від фінального матчу Кубка України.

У фіналі його команда зіграє з "Шахтарем". Також Поворознюк  розповів про те, як просувається будівництво нового клубного стадіону.

Читайте також: Дам 10 мільйонів, – президент "Інгульця" пообіцяв щедрі призові за перемогу над "Шахтарем"

Надприродної підготовки, накачки перед "Шахтарем" ніякої немає. До кожної команди ми готуємося в звичайному режимі. Всі розуміють, що, якщо ми виграємо – будемо в Лізі Європи. Яке ще може бути накачування? Ми не будемо робити трагедії, ми вже зробили подвиг. Хлопці будуть виходити і грати в футбол.

Всі питають, коли ми побудуємо стадіон. Це залежить від команди. Якщо команда виграє Кубок України, то я знайду підживлення, ресурси, щоб швидше добудувати. Поки що ми працюємо навіть з випередженням графіку, ну а далі бог і час нас розсудять", – сказав Поворознюк в коментарі YouTube-каналу "Інгульця".

Фінал Кубка України "Шахтар" – "Інгулець" відбудеться 15 травня на "Славутич-Арені" у Запоріжжі, початок гри – о 18:00.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, що вас здивують
сьогодні
24040
Теги: Новини Спорту Шахтар Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Арсенал" впевнено переміг "Валенсію" у півфіналі Ліги Європи: відео
2 травня 23:54 "Арсенал" впевнено переміг "Валенсію" у півфіналі Ліги Європи: відео
399
Дуже хочу потрапити на п'єдестал Кубка світу і виграти олімпійську медаль, – гірськолижниця Книш
30 квітня 16:00 Дуже хочу потрапити на п'єдестал Кубка світу і виграти олімпійську медаль, – гірськолижниця Книш
Станіслав Безушко 449
Гравці "Баварії" потролили "Ліверпуль" після принизливої поразки "Барселоні": фото
2 травня 20:11 Гравці "Баварії" потролили "Ліверпуль" після принизливої поразки "Барселоні": фото
356
Безпрограшний варіант, – Ентоні Джошуа заговорив про можливий бій-реванш з Володимиром Кличком
2 травня 14:26 Безпрограшний варіант, – Ентоні Джошуа заговорив про можливий бій-реванш з Володимиром Кличком
1573
День в історії – як "Динамо" розгромило "Атлетіко" у фіналі Кубка володарів кубків 1986 року
2 травня 11:01 День в історії – як "Динамо" розгромило "Атлетіко" у фіналі Кубка володарів кубків 1986 року
392
Новини
Більше новин
Залиште відгук