Якщо обіграємо "Шахтар", знайду ресурси, щоб побудувати стадіон, – президент "Інгульця"

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк поділився очікуваннями від фінального матчу Кубка України.

У фіналі його команда зіграє з "Шахтарем". Також Поворознюк розповів про те, як просувається будівництво нового клубного стадіону.

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Надприродної підготовки, накачки перед "Шахтарем" ніякої немає. До кожної команди ми готуємося в звичайному режимі. Всі розуміють, що, якщо ми виграємо – будемо в Лізі Європи. Яке ще може бути накачування? Ми не будемо робити трагедії, ми вже зробили подвиг. Хлопці будуть виходити і грати в футбол.

Всі питають, коли ми побудуємо стадіон. Це залежить від команди. Якщо команда виграє Кубок України, то я знайду підживлення, ресурси, щоб швидше добудувати. Поки що ми працюємо навіть з випередженням графіку, ну а далі бог і час нас розсудять", – сказав Поворознюк в коментарі YouTube-каналу "Інгульця".

Фінал Кубка України "Шахтар" – "Інгулець" відбудеться 15 травня на "Славутич-Арені" у Запоріжжі, початок гри – о 18:00.

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