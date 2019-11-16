Якщо Україна обіграє Сербію, то це означатиме, що ми були кращими, – Шевченко

В усіх футболістів хороший фізичний стан, усі готуються. У Євгена Коноплянки була температура в Запоріжжі, але зараз він почувається добре. Вчора вже тренувався.

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Про мотивацію українців

З точки зору майбутнього жереба для нас важливо потрапити в посів. Якщо ми хочемо бути в ньому, то завтра потрібно провести вдалу гру. Тож наша команда готується до дуже серйозного поєдинку.

Про мотивацію сербів

Я думаю, що в них правильна мотивація, однак навряд чи рахунок відіграє якусь роль. У Львові в нас було завдання взяти три очки, що ми й зробили. Не завжди рахунок цілком віддзеркалює те, що відбувається на полі.

У сербів хороша команда, тож завтра буде непростий поєдинок. Нам важливо заробити очки з прицілом на майбутнє жеребкування. У сербської збірної інше завдання — вона бореться за друге місце в групі. Тож обидві команди матимуть різні турнірні завдання й стратегії на завтрашню гру.

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Чи може Сербія забити п’ять м'ячів у відповідь?

Я не буду давати жодних прогнозів. Якщо сербська команда гідно зіграє, покаже хорошу гру, то виявиться сильнішою. Це футбол. Якщо Україна буде сильнішою й обіграє Сербію, то це означатиме, що ми були кращими.

Про відсутність українських фанів

Однозначно нам не вистачатиме цієї підтримки. Але домовленість між федераціями була й раніше. Якщо є якісь конфлікти, то потрібно їх гасити — чим швидше, тим краще. Сербія — хороша команда з сильними виконавцями, на нас чекає непростий матч, але не потрібно забувати про повагу один до одного.

Про вибір складу на фінальний турнір

До старту чемпіонату Європи ще багато часу, щось може змінитися. Немає сенсу вибудовувати якісь стратегії й плани зараз. Потрібно дочекатися жеребкування. Потім подивимося на наш склад і його комплектацію. Однозначно, будуть товариські матчі перед чемпіонатом, де ми даватимемо шанс проявити себе молоді або тим футболістам, які грали менше.