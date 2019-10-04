Якщо в "Мілані" підуть на умови Шевченка – він зможе побудувати команду високого рівня, – Безус

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Роман Безус
Роман Безус / Footboom

Футболіст "Гента" Роман Безус відвідав матч групового етапу Ліги Європи проти "Олександрії". Роман дивився поєдинок з трибун, оскільки не потрапив до заявки бельгійців.

Чому не зіграв з "Олександрією"

Відчув дискомфорт на задній поверхні стегна. Був великий ризик, що може статися надрив. Немає принципі травми, оскільки це мікропошкодження. Два дні не тренувався, а тільки бігав. Думаю, що день-два й все буде добре. У чемпіонаті Бельгії зіграю.

До слова: Хотілося перемогти, зважаючи на те, як складалася гра, – Паньків

Завдання "Гента" на сезон

Боремося за найвищі місця. Спершу завдання потрапити в першу шістку й потім боротися за найвищі місця. Також Кубок Бельгії та вихід з групи Ліги Європи. Ми непогано почали сезон, багато гарних футболістів, зігралися трішки й тому хороші результати.

Про Мілевського в збірній України

Це не від мене залежить, тому мені важко відповісти на це запитання.

Про чемпіонат України

Стараюся стежити. Інколи, якщо виходить, то дивлюся матчі. "Шахтар" має великі шанси виграти чемпіонат. Принаймні, поки схоже на це. Правда, коли поділяться на шістки, тоді ще будуть шанси у "Динамо".

Про нове "Динамо"

Коли перші матчі програли – всі напали на тренера, на "Динамо". Та, коли виграли дві гри – всі почали хвалити. Зараз останні матчі "Динамо" дійсно виглядають гарно. Цікаво буде подивитися (матч "Динамо" – "Шахтар" у Кубку України, – Спорт24). Треба порушувати традиції ("Динамо" не виграє в "Шахтаря" в Кубку України в усіх матчах, окрім фіналу, – Спорт24).

Про "Ворсклу"

Результати знаю, вони не найкращі. Там багато проблем всередині команди.

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Про Шевченка в "Мілані"

Звісно, що Шевченко зможе тренувати "Мілан". Зараз він створив топ-атмосферу в збірній України. Все на топ-рівні: тактика, аналіз, весь підхід повністю. Від "Гента" відрізняється набагато. У збірній України на голову сильніше. У збірній України, думаю, найвищий рівень, який може бути. Тому, я думаю, якщо Шевченка запросять у "Мілан" і керівники підуть на його умови, то він зможе там легко побудувати команду високого рівня.

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Ліга Європи: результати матчів 3 жовтня
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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Динамо УПЛ ФК Ворскла Андрій Шевченко ФК Мілан Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу
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