Якщо ви поставили гроші на мою перемогу, то ви профани, – російський боксер Ковальов

Російський боксер Сергій Ковальов програв титул WBO у напівважкій вазі мексиканцю Саулю Альваресу. При цьому останній піднявся у ваговій категорії, щоб поборотися з росіянином.

Для Альвареса це був дебютний поєдинок у напівважкій вазі. І він доволі впевнено переміг Ковальова, в 11-у раунді відправивши суперника у жорсткий нокаут.

Як це було: Сауль Альварес переміг Сергія Ковальова, відправивши росіянина в ефектний нокаут: відео

Ще перед боєм Сауль Альварес був фаворитом поєдинку. Букмекери приймали на нього ставки з коефіцієнтом 1,15 (дострокова перемога – 2,75). Натомість перемога Ковальова була оцінена в 4,10 (6,30 на дострокову перемогу росіянина). І це при тому, що Ковальов на 8 сантиметрів вищий та має на 5 сантиметрів більший розмах рук. Однак це йому не допомогло. І Сауль Альварес відібрав у нього чемпіонський пояс.



Ковальов після нокауту від Альвареса (Фото: twitter.com/DAZN_USA)

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Вже після цього Ковальов назвав своїх вболівальників профанами. Згодом він пояснив що мав на увазі лише тих, хто вирішив поставити гроші на його перемогу.

"До мене дійшли не зовсім приємні повідомлення, мовляв, чому я своїх уболівальників називаю профанами. Хлопців, хочу внести ясність. Профанів я називаю тих, хто захотів збагатитися на ставках. Побачивши привабливі коефіцієнти, ставили гроші на мою перемогу, думаючи: "Ось зараз Ковальов виграє, Канело програє, і я розбагатію". Давайте будемо чесними. Якщо ви поставили на це гроші, то ви реально профани. Ось що я мав на увазі. До своїх уболівальникам я ставлюся з великою повагою. Не треба сіяти в суспільстві за**пу. Я тому не спілкуюся зі ЗМІ, тому що постійно все перекрутять, не так розуміють і виносять в суспільство", – сказав Ковальов у прямому ефір в Instagram.