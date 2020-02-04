Якщо я поб'ю Ломаченка, мій підйом на вершину буде швидшим, – Лопес

Чемпіон світу за версією IBF Теофімо Лопес поділився очікуваннями від поєдинку з українцем Василем Ломаченком. Американець переконаний, що перемога в поєдинку з Ломаченком дозволить йому стати суперзіркою.

22-річний Лопес в інтерв'ю Business Insider розповів, що збирається стати великою зіркою.

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Якщо я зустрінуся з Ломаченком і поб'ю його, мій підйом на вершину буде швидшим. Ломаченко незабаром піде, він уже сім років виступає в професійному боксі, намагаючись з усіх сил творити історію. Він знає, що його час закінчується,

– сказав Лопес.

Теофімо переконаний, що його чекає довга кар'єра, а перемога над Ломаченком пришвидшить шлях на боксерський олімп.

"Якщо я зіткнуся з Ломаченко і переможу, то це прискорить процес становлення суперзіркою. Я з нетерпінням чекаю можливість шокувати світ і створити історію ще ефектніше, ніж в бою з Коммі", – резюмував Теофімо.