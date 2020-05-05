Якщо жінка хоче займатися, то нехай: Беленюк відповів на заяву Усика про жінок у боксі

Борець греко-римського стилю Жан Беленюк прокоментував слова Олександра Усика про те, що жінки не повинні займатися боксом.

В інтерв'ю "Громадському радіо" Беленюк, який також є депутатом Верховної Ради України, поділився своєю думкою про жінок у боротьбі.

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Греко-римська боротьба – це один з небагатьох видів спорту, де жіночої греко-римської боротьби просто немає. Є жіноча вільна боротьба. У плані греко-римської боротьби і говорити нема про що,

– заявив Жан.

Він заявив, що міжнародна федерація хотіла спробувати ввести жіночу греко-римську боротьбу.

"Але щось, напевно, пішло не так, і вона змінила свою точку зору. Олімпійські ігри вимагають, щоб було гендерна рівність", – додав Беленюк.

Про те, як я ставлюся до можливості жінок займатися такими видами спорту: якщо жінка хоче займатися, то нехай займається. У мене ніяких питань немає. Є жінки, яким подобається бокс або вільна боротьба. Як я можу сказати, щоб вона цим не займалася?,

– резюмував Беленюк.

До речі Не можу сказати, що підтримую фемінізм – жінка повинна залишатися жінкою, – Білодід

24 канал у січні повідомляв, що колишній український боксер Андрій Котельник зробив сексистську заяву. Колишній чемпіон світу за версією WBA вважає, що бокс не для жінок.

Що таке сексизм?Це упереджене ставлення до людини через її стать, а також дискримінація за ознакою статі словами чи вчинками.

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