Ян Блахович яскраво нокаутував Корі Андерсона у головній події UFC Fight Night 167: відео

У суботу, 15-го лютого, у Ріо Ранчо (США) відбувся турнір UFC Fight Night 167. У головній події зустрілися топові напівважковаговики Ян Блахович і Корі Андерсон.

36-річний польський боєць здобув перемогу вже в першому раунді поєдинку.

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Блахович потрапив потужним ударом з правої руки і нокаутував 30-річного американця Андерсона.

Відео нокауту

Jan Błachowicz bombards with "legendary Polish power," plastering Corey Anderson in just three minutes! That's three straight wins with two big KOs; is it enough to entice Jon Jones? #UFCRioRancho pic.twitter.com/QJkgJdkhd7 — Kyle Johnson (@VonPreux) February 16, 2020

Для польського бійця це вже 26 перемога у 32 поєдинках. Блахович здобув 7 перемог нокаутом.

Натомість для американського бійця це вже 5 поразка у 18 поєдинках. Чотири бої Андерсон програв нокаутом.

Що таке MMA?Бойові мистецтва, що являють собою поєднання безлічі технік, шкіл і напрямків єдиноборств. UFC – це організація, яка проводить бої за правилами MMA.