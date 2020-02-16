Ян Блахович яскраво нокаутував Корі Андерсона у головній події UFC Fight Night 167: відео
У суботу, 15-го лютого, у Ріо Ранчо (США) відбувся турнір UFC Fight Night 167. У головній події зустрілися топові напівважковаговики Ян Блахович і Корі Андерсон.
36-річний польський боєць здобув перемогу вже в першому раунді поєдинку.
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Блахович потрапив потужним ударом з правої руки і нокаутував 30-річного американця Андерсона.
Відео нокауту
Для польського бійця це вже 26 перемога у 32 поєдинках. Блахович здобув 7 перемог нокаутом.
Натомість для американського бійця це вже 5 поразка у 18 поєдинках. Чотири бої Андерсон програв нокаутом.
Що таке MMA?Бойові мистецтва, що являють собою поєднання безлічі технік, шкіл і напрямків єдиноборств. UFC – це організація, яка проводить бої за правилами MMA.
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