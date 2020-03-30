Японія втратить 5,8 мільярда доларів через перенесення Олімпіади
Перенесення Олімпійських ігор-2020 у Токіо на 2021 рік вдарить по економіці Японії. Втрати Японії перевищать 5,8 мільярда доларів.
Фінансові втрати Японії підрахувало британське економічне видання LearnBonds, повідомляє Tribuna.com.
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Один з вирішальних факторів при розрахунку того, як відстрочка Ігор вдарила по економіці Японії – те, що велика частина цих витрат вже сталася.
Це означає, що вплив витрат вже враховано у валовому внутрішньому продукті Японії в останні роки.
Перенесення Ігор вплинуло на підготовку 11 000 спортсменів і 4 400 атлетів-паралімпійців. Їх витрати на підготовку до Олімпіади на загальну суму 3,56 мільярда доларів віднесені до збитків.
Також втрачено прибуток від спонсорських і рекламних контрактів у розмірі 4,4 мільярда доларів.
Телекомпанія NBC встановила рекорд, продавши рекламу на суму понад 1,25 мільярда доларів напередодні Олімпійських ігор-2020. Хоча компанія була застрахована, затримка Олімпіади обійдеться їм втратою рекламного прибутку.
Скільки вже витрачено на Токіо-2020
У 2013 році, коли столиця Японії виграла заявку на Олімпіаду, було підраховано, що проведення Ігор обійдеться приблизно у 6,6 мільярда доларів.
До кінця 2019 року загальна вартість зросла майже удвічі і досягла 12,3 мільярда доларів.
Оргкомітет інвестував 5,51 мільярда доларів у проведення Олімпіади. Влада Токіо виявилися на другому місці за величиною витрат, витративши всього на 5 мільйонів доларів менше оргкомітету.
Центральний уряд Японії виділив 1,37 мільярда доларів.
Чому перенесли Олімпіаду-2020? 24 березня прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе запропонував очільнику МОК Томасу Баху перенести Ігри у Токіо на 2021 рік. Причина – пандемія коронавірусу.
У МОК погодилися перенести Ігри. Рішенню передували тривалі перемовини, під час яких деякі країни оголосили, що не відправлятимуть спортсменів на Олімпіаду.
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