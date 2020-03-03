Японських вболівальників змусили покинути стадіон під час матчу в Німеччини через коронавірус
Група японських вболівальників не змогла подивитися матч німецькою Бундесліги між "РБ Лейпциг" та "Баєром". Вже на 10-й хвилині зустрічі охоронці попросили їх покинути трибуни. Все через коронавірус.
Як йдеться на офіційному сайті "РБ Лейпциг", служба безпеки мала перевіряти групи людей із зон потенційного ризику [країн, де поширений коронавірус, – прим. ред.] відповідно до рекомендацій.
"На жаль, в конкретному випадку, у зв'язку з великою невизначеністю, яка в цей час також існує у нас з цього питання, була допущена помилка щодо наших японських гостей", – йдеться в заяві клубу.
Варте уваги: Коронавірус і спорт: які події перенесли та скасували
На сайті вказано, що у клубі вже зустрілися з японськими вболівальниками та особисто принесли їм вибачення. Також в "РБ Лейпциг" пообіцяли інтенсивно та щодня координувати свої дії з владою для розв'язання проблем, пов'язаних з коронавірусом, та постаратися знайти найкраще можливе рішення для всіх гостей.
Сам матч "РБ Лейпциг" – "Баєр" закінчився внічию 1:1.
Спалах коронавірусу Covid19 та спорт
- Коронавірус, який спалахнув в китайському місті Ухань, вніс свої корективи й у світ спорту. Через нього довелося перенести етап Формули-1, який мав відбутися Шанхаї 19 квітня. Коли відбудеться гран-прі Китаю – поки невідомо. Під загрозою і проведення дебютного гран-прі В'єтнаму 5 квітня.
- В Європі найбільший осередок спалаху коронавірусу – Італія. При цьому серед інфікованих – професійний футболіст. Не обійшлося і без жертв. 23-річна Ільхам Шейхи з Ірану стала першою футболісткою, яка померла через захворювання новим коронавірусом. Також підтвердили наявність коронавірусу і в російського футболіста аматорського клубу та працівника Російського футбольного союзу Давида Берова.
- В Італії перенесли частину матчів чемпіонату. Серед перенесених матчів – і принципове дербі "Ювентус" – "Інтер". Матч спочатку мав відбутися без глядачів 1 березня, але згодом вирішили перенести гру на пізніший термін.
- Матч Ліги Європи в Мілані між "Інтером" та "Лудогорцем" провели без глядачів через запобіжні заходи в країні. Самі гравці "Лудогорця" прибули в Італію в спеціальних масках.
- Натомість у Франції відмінили традиційні рукостискання перед грою. На такий же крок вдався й англійський "Ньюкасл" у своїх матчах. При цьому в Англії розглядають варіант, коли матчі можуть відбутися без глядачів. А в Угорщині місцевий клуб "Гонвед" відправив свого головного тренера італійця Джузеппе Санніно на карантин після його відвідин батьківщини.
- Сьомий етап Кубка світу з біатлону в чеському місті Нове-Мєсто відбудеться без глядачів на трибунах. Причиною послужила загроза поширення коронавіруса.
- Щодо Євро-2020 та Олімпіади, то їх поки не планують переносити.