Японських вболівальників змусили покинути стадіон під час матчу в Німеччини через коронавірус

Група японських вболівальників не змогла подивитися матч німецькою Бундесліги між "РБ Лейпциг" та "Баєром". Вже на 10-й хвилині зустрічі охоронці попросили їх покинути трибуни. Все через коронавірус.

Як йдеться на офіційному сайті "РБ Лейпциг", служба безпеки мала перевіряти групи людей із зон потенційного ризику [країн, де поширений коронавірус, – прим. ред.] відповідно до рекомендацій.

"На жаль, в конкретному випадку, у зв'язку з великою невизначеністю, яка в цей час також існує у нас з цього питання, була допущена помилка щодо наших японських гостей", – йдеться в заяві клубу.

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На сайті вказано, що у клубі вже зустрілися з японськими вболівальниками та особисто принесли їм вибачення. Також в "РБ Лейпциг" пообіцяли інтенсивно та щодня координувати свої дії з владою для розв'язання проблем, пов'язаних з коронавірусом, та постаратися знайти найкраще можливе рішення для всіх гостей.

Konstruktiver Austausch zwischen (v.l.) Hideji Takahashi, Dr. Christian Hartmann und Professor Taro Ito mit #RBL um Florian Scholz (CMO), Florian Hopp (CFO), Oliver Mintzlaff (CEO), Jens May (neuer COO), Ulrich Wolter (Direktor Operations) und Bärbel Milsch (Direktorin Legal). https://t.co/bKjkVoT74c pic.twitter.com/VHXtEH3bVt — RB Leipzig (@DieRotenBullen) March 2, 2020

Сам матч "РБ Лейпциг" – "Баєр" закінчився внічию 1:1.

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