Японський футболіст Кейсуке Хонда переписав історію футболу, забивши голи на п'яти континентах

Відомому японському півзахиснику Кейсуке Хонді вдалось відзначитись результативними ударами на п'ятьох континентах світу. Він став першим в історії футболу, кому вдалось таке досягнення.

Про це повідомляє відоме видання AS.

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33-річний досвідчений футболіст відзначився в матчі за бразильський "Ботафого", який став для гравця перший у Південній Америці.

Тепер в активі Хонди, як мінімум по одному забитому голу на п'яти континентах – Азія, Європа, Австралія та Північна і Південна Америка. Це перший випадок в історії футболу.

Хавбек "Ботафого" Кейсуке Хонда прокоментував досягнення у своєму твіттері.

Дякую за підтримку. Я продовжу кидати собі виклики. І хочу одного разу зіграти і забити в Антарктиді,

– написав Хонда.

Thank you for your supporting. I will keep challenging on my way.



And I want to play and score someday in the Antarctic Continent — KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) March 16, 2020

Хонда відрізнявся голами у складі японського "Нагоя Грампус", нідерландських "Венло" та "Вітесс", російського ЦСКА, італійського "Мілана", мексиканської "Пачуки" і австралійської "Мельбурн Вікторії".

Найбільше голів у своїй футбольній кар'єрі на клубному рівні Хонда забив у складі російського ЦСКА (28).

Додамо, що гравець також провів 98 поєдинків і забив 38 голів за збірну Японії.

Досягнення Кейсуке Хонди

Переможець Еерсте-Дивізі (перший дивізіон чемпіонату Нідерландів) у 2008/09 роках. У цьому ж сезоні став найкращим гравцем чемпіонату.

У сезоні 2012/13 Хонда став чемпіоном Росії.

Японець є володарем Кубка Росії (2010/11, 2012/13).

У 2013 році став володарем Суперкубка Росії.

Перейшовши у "Мілан" став володарем Суперкубка Італії (2016).

Переможець Кубка Азії у 2011 році.

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