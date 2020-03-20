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Японський футболіст Кейсуке Хонда переписав історію футболу, забивши голи на п'яти континентах

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Кейсуке Хонда / mexico.as.com

Відомому японському півзахиснику Кейсуке Хонді вдалось відзначитись результативними ударами на п'ятьох континентах світу. Він став першим в історії футболу, кому вдалось таке досягнення.

Про це повідомляє відоме видання AS.

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33-річний досвідчений футболіст відзначився в матчі за бразильський "Ботафого", який став для гравця перший у Південній Америці.

Тепер в активі Хонди, як мінімум по одному забитому голу на п'яти континентах – Азія, Європа, Австралія та Північна і Південна Америка. Це перший випадок в історії футболу.

Хавбек "Ботафого" Кейсуке Хонда прокоментував досягнення у своєму твіттері.

Дякую за підтримку. Я продовжу кидати собі виклики. І хочу одного разу зіграти і забити в Антарктиді,
– написав Хонда.

Хонда відрізнявся голами у складі японського "Нагоя Грампус", нідерландських "Венло" та "Вітесс", російського ЦСКА, італійського "Мілана", мексиканської "Пачуки" і австралійської "Мельбурн Вікторії".

Найбільше голів у своїй футбольній кар'єрі на клубному рівні Хонда забив у складі російського ЦСКА (28).

Додамо, що гравець також провів 98 поєдинків і забив 38 голів за збірну Японії.

Досягнення Кейсуке Хонди

  • Переможець Еерсте-Дивізі (перший дивізіон чемпіонату Нідерландів) у 2008/09 роках. У цьому ж сезоні став найкращим гравцем чемпіонату.
  • У сезоні 2012/13 Хонда став чемпіоном Росії.
  • Японець є володарем Кубка Росії (2010/11, 2012/13).
  • У 2013 році став володарем Суперкубка Росії.
  • Перейшовши у "Мілан" став володарем Суперкубка Італії (2016).
  • Переможець Кубка Азії у 2011 році.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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