Японський футболіст Кейсуке Хонда переписав історію футболу, забивши голи на п'яти континентах
Відомому японському півзахиснику Кейсуке Хонді вдалось відзначитись результативними ударами на п'ятьох континентах світу. Він став першим в історії футболу, кому вдалось таке досягнення.
Про це повідомляє відоме видання AS.
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33-річний досвідчений футболіст відзначився в матчі за бразильський "Ботафого", який став для гравця перший у Південній Америці.
Тепер в активі Хонди, як мінімум по одному забитому голу на п'яти континентах – Азія, Європа, Австралія та Північна і Південна Америка. Це перший випадок в історії футболу.
Хавбек "Ботафого" Кейсуке Хонда прокоментував досягнення у своєму твіттері.
Дякую за підтримку. Я продовжу кидати собі виклики. І хочу одного разу зіграти і забити в Антарктиді,
– написав Хонда.
Хонда відрізнявся голами у складі японського "Нагоя Грампус", нідерландських "Венло" та "Вітесс", російського ЦСКА, італійського "Мілана", мексиканської "Пачуки" і австралійської "Мельбурн Вікторії".
Найбільше голів у своїй футбольній кар'єрі на клубному рівні Хонда забив у складі російського ЦСКА (28).
Додамо, що гравець також провів 98 поєдинків і забив 38 голів за збірну Японії.
Досягнення Кейсуке Хонди
- Переможець Еерсте-Дивізі (перший дивізіон чемпіонату Нідерландів) у 2008/09 роках. У цьому ж сезоні став найкращим гравцем чемпіонату.
- У сезоні 2012/13 Хонда став чемпіоном Росії.
- Японець є володарем Кубка Росії (2010/11, 2012/13).
- У 2013 році став володарем Суперкубка Росії.
- Перейшовши у "Мілан" став володарем Суперкубка Італії (2016).
- Переможець Кубка Азії у 2011 році.
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