Японський боксер потиснув Ломаченка у авторитетному рейтингу

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / Фото з відкритих джерел

Авторитетний портал BoxingScene представив оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

На першій позиції рейтингу BoxingScene залишився чемпіон WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (35-0, 26 КО), який у своєму останньому бою технічним нокаутом спірно пройшов Аміра Хана.

Ефектно: Ломаченко фрагментом легендарного фільму повідомив про свій наступний бій: відео

Другим замість українського чемпіона WBA і WBO Василя Ломаченка (13-1, 10 КО) виявився Наоя Іноуе (18-0, 16 КО).

Японець обійшов дворазового олімпійського чемпіона за рахунок недавньої перемоги над Еммануелем Родрігесом – Іноуе в другому раунді нокаутував боксера з Пуерто-Ріко, відібрав у нього титул IBF у найлегшій вазі і став фіналістом Всесвітньої боксерської Суперсеріі.

Зазначимо, що в рейтингу BoxingScene топ-5 замикає колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО), якого незабаром чекає дебют в суперважкому дивізіоні.

Спорт 24 писав, що Василь Ломаченко й британець Люк Кемпбелл нарешті домовилися про титульний бій за чемпіонський пояс WBC. Бій відбудеться 31-го серпня у Великобританії.

На кону стоятиме вакантний титул WBC від якого відмовився Майкі Гарсія. Також Кемпбелл отримає шанс завоювати титули WBA і WBO, якими володіє Ломаченко.

Що це за рейтинг BoxingScene?
Рейтинг BoxingScene незалежний в своїх поглядах і нерідко публікує список найкращих боксерів всупереч поширеним думкам на цей рахунок у інших організацій, які теж визначають рейтинг найкращих.

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Теги: Василь Ломаченко Спорт Бокс
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