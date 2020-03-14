Японський прем’єр-міністр пообіцяв не скасовувати Олімпіаду-2020

Прем'єр-міністр Японії Сінзо Абе заявив, що, незважаючи на пандемію коронавірусу, Олімпіада 2020 року в Токіо пройде за планом.

Японії поки вдалося уникнути вибухового зростання заражень новим типом коронавірусної инфекції.

До теми Олімпіаду в Токіо можуть перенести на один-два роки через коронавірус, – The Wall Street Journal

"Ми подолаємо поширення інфекції і проведемо Олімпіаду без проблем, як і планувалося", – наводить BBC слова прем'єр-міністра.

Абе також уточнив, що остаточне рішення залишається за Міжнародним олімпійським комітетом.

Число тих, що заразилися короновірусом в Японії досягло 732 людини, не рахуючи 697 осіб, що заразилися на круїзному судні Diamond Princess, яке стояло на карантині біля берегів Японії. Ще 14 входили до складу груп, вивезених чартерними рейсами з Китаю в лютому. Загальна кількість склала 1443. Загинули 28 людини, стан 46 чоловік оцінюється як важкий. Одужали і виписалися з лікарень 525 осіб.

Варто відзначити, що у 2022 році відбудуться ще два масові спортивні заходи – зимова Олімпіада в Пекіні (4-20 лютого) та Чемпіонат світу з футболу в Катарі (21 листопада – 18 грудня).

Олімпіада 2020 в Токіо повинна відбутися з 24 липня по 9 серпня. За медалі змагатимуться 11 тисяч спортсменів. Бюджет Олімпіади вже перевищив 12 мільярдів доларів.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram