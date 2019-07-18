Яремчук може підсилити головну сенсацію Ліги Європи минулого сезону

Нападник Роман Яремчук найближчим часом може змінити клубну прописку. Український форвард покине бельгійський клуб "Гент".

Ведучий телеканалу "2+2" Ігор Циганик підтвердив інтерес турецького "Галатасарая" до Яремчука.

Читайте також: У "Зорю" офіційно перейшов екс-гравець "Баєра" та збірної України

Також Циганик повідомив, що 23-річним українцем цікавляться клуби німецької Бундесліги та італійської Серії А. За інформацією Циганика, франкфуртський "Айнтрахт", який сенсаційно дійшов до півфіналу Ліги Європи, серйозно зацікавлений у трансфері українця.

Втім, предметної розмови між клубами поки не відбулося. "Гент" оцінює форварда в 10 мільйонів євро і не має наміру відпускати за меншу суму.

Відмову у трансфері Яремчука вже отримав бельгійський "Андерлехт".

В "Айнтрахті" Яремчук може замінити двох форвардів. Як відомо, "орли" продали ключових нападників Луку Йовіча в "Реал" і Себастьєна Аллера у "Вест Хем".

У минулому сезоні в чемпіонаті Бельгії Яремчук провів 37 матчів, забив 8 голів та віддав 2 гольові передачі. Його контракт з "Гентом" чинний ще 2 роки, Transfermarkt оцінює українського нападника у 3,8 млн євро.

Наразі Яремчук разом "Гентом" готується до нового сезону. Українець встиг забити 6 голів у 5 матчах.