Яремчук може підсилити головну сенсацію Ліги Європи минулого сезону

164 Читать новость на русском
Роман Яремчук
Роман Яремчук / kaagent.be

Нападник Роман Яремчук найближчим часом може змінити клубну прописку. Український форвард покине бельгійський клуб "Гент".

Ведучий телеканалу "2+2" Ігор Циганик підтвердив інтерес турецького "Галатасарая" до Яремчука.

Читайте також: У "Зорю" офіційно перейшов екс-гравець "Баєра" та збірної України

Також Циганик повідомив, що 23-річним українцем цікавляться клуби німецької Бундесліги та італійської Серії А. За інформацією Циганика, франкфуртський "Айнтрахт", який сенсаційно дійшов до півфіналу Ліги Європи, серйозно зацікавлений у трансфері українця.

Втім, предметної розмови між клубами поки не відбулося. "Гент" оцінює форварда в 10 мільйонів євро і не має наміру відпускати за меншу суму.

Відмову у трансфері Яремчука вже отримав бельгійський "Андерлехт".

В "Айнтрахті" Яремчук може замінити двох форвардів. Як відомо, "орли" продали ключових нападників Луку Йовіча в "Реал" і Себастьєна Аллера у "Вест Хем".

У минулому сезоні в чемпіонаті Бельгії Яремчук провів 37 матчів, забив 8 голів та віддав 2 гольові передачі. Його контракт з "Гентом" чинний ще 2 роки, Transfermarkt оцінює українського нападника у 3,8 млн євро.

Наразі Яремчук разом "Гентом" готується до нового сезону. Українець встиг забити 6 голів у 5 матчах.

blog_ava
З шоу-бізнесу в політику: які зірки ідуть в Раду нового скликання і хто уже мав мандат
сьогодні
19115
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Трансфери
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Триразовий олімпійський чемпіон з плавання розбив молотком контейнер з допінг-пробою
сьогодні 16:09 Триразовий олімпійський чемпіон з плавання розбив молотком контейнер з допінг-пробою
56
Трансфери команд УПЛ: онлайн
17 липня 12:00 Трансфери команд УПЛ: онлайн
8920
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
17 липня 13:32 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
4527
Спортсмени-агітатори: кого українські атлети підтримують перед виборами
17 липня 16:30 Спортсмени-агітатори: кого українські атлети підтримують перед виборами
Михайло Гема 981
Маліновський тільки 8-й українець у Серії A: Хто ще з українців підкорював Італію
16 липня 19:00 Маліновський тільки 8-й українець у Серії A: Хто ще з українців підкорював Італію
Михайло Гема 754
Новини
Більше новин
Залиште відгук