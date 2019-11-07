Яремчук неймовірним ударом забив за "Гент" у матчі Ліги Європи: відео

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Яремчук неймовірним ударом забив за "Гент" у матчі Ліги Європи: відео

Український нападник Роман Яремчук продовжує забивати за бельгійський "Гент". Цього разу від його точного удару постраждав німецький "Вольфсбург".

Яремчук забив гол на 50-й хвилині. Він отримав м'яч за межами штрафного майданчика та наважився на дальній удар. М'яч влетів під перекладину воріт за траєкторією, недосяжною для голкіпера.

Відео голу Яремчука у ворота "Вольфсбурга"

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Варто відзначити, що своїм голом Яремчук зрівняв рахунок у матчі. До цього ще у першому таймі за господарів забив Жоау Вітор. Та вже після голу українця "Гент" забив як мінімум двічі. Відзначилися Депуатр та Нгаде-Нгаджуї.

У першому матчі між цими командами в Бельгії дубль Яремчука врятував "Гент" від поразки. При цьому другий гол нападник забив на четвертій компенсованій хвилині зустрічі.

Як це було: Яремчук двома голами врятував "Гент" від поразки у Лізі Європи: відео

Нагадаємо, обидва клуби є суперниками української "Олександрії" на груповому етапі Ліги Європи.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Роман Яремчук
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