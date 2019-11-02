Яремчук побив особистий рекорд результативності за сезон: дивовижна статистика

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Роман Яремчук
Роман Яремчук / ФК "Гент"

Форвард "Гента" і збірної України Роман Яремчук проводить свій найрезультативніший сезон на дорослому рівні.

У 21 матчі поточного сезону за клуб і національну команду 23-річний Яремчук забив вже 15 голів. 13 з них за клуб, а два за збірну. Також на його рахунку два ассист. Йому для цього знадобилося три місяці і шість днів.

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Цікаво, що в сезоні 2018/19 Яремчук записав на свій рахунок 14 голів в 53 матчах за клуб і збірну.

У четвер, 31 жовтня, Роман Яремчук і його співвітчизник Ігор Пластун забили по голу в кінцівці матчі проти "Андерлехта" (3:3) в чемпіонаті Бельгії, завдяки чому принесли своїй команді набраний пункт.

Наразі, маючи в активі 22 пункти, "Гент" посідає четверту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Роман Яремчук
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