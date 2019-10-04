Яремчук прокоментував нічию у матчі проти "Олександрії" в Лізі Європи

Український форвард Роман Яремчук поділився своїми враженнями після матчу, в якому його "Гент" зіграв внічию проти "Олександрії" у Лізі Європи.

Нагадаємо, матч закінчився з рахунком 1:1. Вже на 6-й хвилині "Гент" вийшов вперед, але у другому таймі Сітало зрівняв рахунок. Сам Яремчук теж мав можливість забити. Але не вдалося.

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"Наш був перший тайм, їх був другий тайм. "Олександрія" — хороша команда, добре атакує. У нас не було багато моментів. Не вистачало того ж Безуса (український гравець "Гента" не потрапив в заявку на матч — прим. ред.). Нічия — непоганий результат, тим більше, що грали на виїзді. Дивимося вперед з оптимізмом", — сказав Яремчук після матчу в коментарі sport.ua.

До слова, про Безуса. В ексклюзивному коментарі Спорт24 гравець розповів, через що він не зіграв у матчі проти "Олександрії", про "Гент", "Динамо", "Ворсклу", збірну та Шевченка.

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