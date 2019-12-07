Яремчук та Безус своїми голами принесли перемогу "Генту": відео
Українські футболісти Роман Безус та Роман Яремчук принесли "Генту" перемогу в рамках 18 туру чемпіонату Бельгії. "Гент" вдома переміг "Зюльте-Варегем".
Рахунок у матчі вже на другій хвилині відкрив Роман Безус. Півзахисник збірної України вирішив пробити здалеку й більярдним ударом поцілив у нижній кут.
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Відео голу Безуса
На 28 хвилині перевагу "Гента" закріпив нападник збірної України Роман Яремчук. Форвард реалізував вихід віч-на-віч з воротарем.
Відео голу Яремчука
2:0 – "Гент" здобув впевнену перемогу. Завдяки цьому результату "Гент" набрав 35 очок та піднявся на другу сходинку чемпіонату Бельгії.
Для Яремчука, який є найкращим форвардом "Гента", це вже 17-й гол у сезоні. Усього українець зіграв свій 26 поєдинок. Також на його рахунку 4 результативні передачі.
Натомість для Безуса це 5-й гол у 17 матчах.