Яремчук увійшов у топ-10 бомбардирів європейських чемпіонатів, поруч Мессі, Салах та Суарес

Нападник "Гента" та національної збірної України Роман Яремчук разом із своїми партнерами по команді Джонатаном Девідом і Лораном Депуатром потрапили у топ-10 найкращих атакувальних тріо європейських чемпіонатів.

Тріо перспективних атакувальних гравців бельгійського "Гента" виявилися на дев'ятій позиції з 36 очками.

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Тріо ділить дев'яте і десяте місце з хлопцями з "РБ Лейпциг". Лідером рейтингу є атакувальна ланка мюнхенської "Баварії" на чолі із польським футболістом Робертом Левандовські, у їх активі 44 бали.

Другу сходинку рейтингу посідають гравців ПСЖ, третє місце – футболісти "Лаціо".



Рейтинг топ-10

Додамо, що клуб у якому виступає українець розташовується на другій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Бельгії, у їх активі 55 пунктів. У чемпіонаті впевнено лідирує "Брюгге", у них 70 очків.

Зазначимо, що "Гент" готовий відпустити нападника у інший клуб та вже вирішив за яку суму це зробить.

Бельгійці хочуть виручити за продаж Яремчука у інший клуб 15 мільйонів євро. Самі ж бельгійці купили гравця у "Динамо" за 2 мільйони в 2017 році. У поточному сезоні на рахунку Яремчука 14 забитих м'ячів.

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