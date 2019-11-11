Яремчук віддав ефектний пас у матчі чемпіонату Бельгії, його команда перемогла "Генк": відео
У матчі 15-го туру чемпіонату Бельгії "Гент" футболістів національної збірної України Романа Яремчука, Ігоря Пластуна та Романа Безуса на виїзді обіграв "Генк" із рахунком 2:0.
Усі три підопічні Андрія Шевченка вийшли у стартовому складі гостей, але лише Пластун дограв до фінального свистка. Безуса замінили на 53-й хвилині, а Яремчука, що відзначився гольовою передачею, – на 83-й.
Відеоогляд матчу Генк – Гент
Це варто побачити: Яремчук неймовірним ударом забив за "Гент" у матчі Ліги Європи: відео
Варто відзначити, що для Яремчука це була ювілейна гра за "Гент". Він відіграв 100 матчів за команду.
Додамо, що в цьому сезоні Роман Яремчук зіграв у складі "Гента" 20 поєдинків, забив 14 м’ячів та віддав чотири результативні паси. На рахунку Ігоря Пластуна – 21 гра і два забиті м’ячі, а Безуса – 12 матчів, три голи й один результативний пас.
До слова: Безус отримав виклик у збірну України
Набравши 28 очок, "Гент" перемістився на третю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату.
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