Яремчук віддав ефектний пас у матчі чемпіонату Бельгії, його команда перемогла "Генк": відео

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Яремчук віддав результативний пас
Яремчук віддав результативний пас / twitter.com/KAAGent

У матчі 15-го туру чемпіонату Бельгії "Гент" футболістів національної збірної України Романа Яремчука, Ігоря Пластуна та Романа Безуса на виїзді обіграв "Генк" із рахунком 2:0.

Усі три підопічні Андрія Шевченка вийшли у стартовому складі гостей, але лише Пластун дограв до фінального свистка. Безуса замінили на 53-й хвилині, а Яремчука, що відзначився гольовою передачею, – на 83-й.

Відеоогляд матчу Генк – Гент

Це варто побачити: Яремчук неймовірним ударом забив за "Гент" у матчі Ліги Європи: відео

Варто відзначити, що для Яремчука це була ювілейна гра за "Гент". Він відіграв 100 матчів за команду.

Додамо, що в цьому сезоні Роман Яремчук зіграв у складі "Гента" 20 поєдинків, забив 14 м’ячів та віддав чотири результативні паси. На рахунку Ігоря Пластуна – 21 гра і два забиті м’ячі, а Безуса – 12 матчів, три голи й один результативний пас.

До слова: Безус отримав виклик у збірну України

Набравши 28 очок, "Гент" перемістився на третю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Роман Яремчук
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