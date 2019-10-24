Яремчук двома голами врятував "Гент" від поразки у Лізі Європи: відео

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Роман Яремчук
Роман Яремчук / dynamo.kiev.ua

Український футболіст Роман Яремчук продовжує забивати за бельгійський клуб "Гент". Роман відзначився за бельгійців у Лізі Європи, врятувавши команду від поразки в грі проти "Вольфсбурга".

Команди зустрічалися у третьому турі групового етапу Ліги Європи. До середини першого тайму "вовки" перемагали господарів з рахунком 2:0.

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На 41 хвилині старанням Яремчука "Гент" відіграв один гол. Роман вирішив розряди свою гармату з дальньої дистанції. Воротар "вовків" до цього не був готовий, відтак не врятував команду.

Відео першого голу Яремчука

По перерві "Гент" намагався відігратися й зумів досягнути свого. У компенсований час бельгійців від поразки врятував Яремчук. Українець у карколомному стрибку переправив м'яч у ворота "вовків" на 90+4 хвилині.

У паралельному матчі групи I українська "Олександрія" вивезла нічию з Франції, уникнувши поразки від "Сент-Етьєна".

Для Романа це вже 12 гол за "Гент" у новому сезоні за 16 поєдинків. Також в активі футболіста збірної України 3 результативні передачі.

У цьому сезоні Яремчук також забив 3 голи за збірну України в рамках відбору Євро-2020.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Ліга Європи Спорт Футбол Роман Яремчук
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