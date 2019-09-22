Яремчук забив восьмий гол за "Гент" у новому сезоні: відео

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Роман Яремчук
Роман Яремчук / twitter.com/KAAGent

Український нападник Роман Яремчук продовжує забивати за "Гент". Нападник збірної України відзначився голом у чемпіонаті Бельгії.

У восьмому турі чемпіонату Бельгії "Гент" Яремчука на виїзді грає проти "Зюльте-Варегема". Господарі відкрили рахунок у грі на 12 хвилині.

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Та в середині тайму "Гент" відігрався. Яремчук холоднокровно реалізував пенальті.

Відео голу Яремчука

Після першого тайму рахунок у поєдинку 1:1.

У цьому сезоні для Яремчука це вже восьмий гол за "Гент". Також у його активі три результативні передачі. У четвер, 19-го вересня, Роман допоміг "Генту" здолати "Сент-Етьєн" у Лізі Європи.

Також Роман забив за збірну України в товариському поєдинку проти Нігерії. Його гол дозволив "синьо-жовтим" уникнути поразки.

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Теги: Спорт Футбол Роман Яремчук
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