Яремчук забив за "Гент", Пластун приніс нічию голом на 90+4 хвилині: відео

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Яремчук та Пластун
Яремчук та Пластун / kaagent.be

У чемпіонаті Бельгії відбувся один з центральних матчів – "Андерлехт" приймав на власному полі "Гент" українців Яремчук, Пластуна та Безуса.

Андерлехт – Гент 3:3

Голи: Версхарен, 17, Руф, 68 (пен), 70 – Депуатр, 24, Яремчук, 84, Пластун, 90+4
Нереалізований пенальті: Яремчук, 84 (Гент)

Яремчук та Пластун вийшли на цей матч у старті, Безус розпочав гру у запасі.

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У першому таймі команди обмінялися забити голами. За "Андерлехт" забив Версхарен, а за "Гент" – Депуатр.

Натомість у другому таймі господарі забили двічі за три хвилини. При цьому до третього голу у ворота "Гента" причетний Пластун. Від захисника м'яч невдало відлетів до Руфа, який і відзначився у цьому матчі.

На 84-й хвилині у ворота "Андерлехта" було призначено пенальті. Заробив його Безус, який вийшов на заміну. Пробивати пішов Яремчук, але свою дуель воротарю він програв. Однак одразу виправився, добивши м'яч у ворота.

Коли вже йшла четверта компенсована хвилина, "Гент" зрівняв рахунок у матчі. Після навісу у штрафний майданчик Пластун головою відправив м'яч у дальній кут воріт.

Додамо, що в цьому сезоні Роман Яремчук провів у складі "Гента" 18 матчів, забив 13 голів та віддав три результативні паси. На рахунку Ігоря Пластуна 20 поєдинків і два забиті м’ячі. Наразі, маючи в активі 22 пункти, "Гент" посідає четверту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату.

Відеоогляд матчу Андерлехт – Гент

 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Роман Яремчук
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