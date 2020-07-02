Півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко відзначився результативним ударом у матчі з "Челсі". Гол українця став шостим для нього в Англії та дозволив йому ввійти у топ-3 українців за кількістю голів у матчах АПЛ.

Про такі показники ексдинамівця повідомляє Tribuna. За гольовим показником він обійшов ексгравця "Ліверпуля" Андрія Вороніна, у активі якого 5 забитих м'ячів в АПЛ.

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Результативність українців в АПЛ

Українець вийшов у другому таймі у матчі з "Челсі", коли рахунок зустрічі був 2:2. На 89-й хвилині Ярмоленко отримав пас на хід від партнера, а після цього, обігравши Рюдігера, потужно пробив низом у дальній кут. Кепа до м'яча не дотягнувся. Цей гол приніс перемогу "Вест Хему" в лондонському дербі над "Челсі".

Вище за Ярмоленка в цьому рейтингу розташовуються лише головний тренер збірної України Андрій Шевченко, у активі якого 9 голів в АПЛ за лондонське "Челсі" у 48 матчах та Сергій Ребров (10 м'ячів за "Тоттенхем" у 59 зустрічах).

Додамо, що Ярмоленко виступає за "Вест Хем" з 2018 року, однак протягом двох сезонів у складі "молотобійців" довгий час не міг виходити на поле через травми.

Підкреслимо, що Ярмоленко вперше в кар'єрі забив 4 голи в топ-чемпіонаті. До цього у нього було 3 м'ячі в Бундеслізі за "Боруссію" Дортмунд у сезоні 2017/18 і 2 голи за "Вест Гем" в АПЛ у 2018/19 роках.