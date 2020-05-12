Ярмоленко вчить британців говорити українською: відео уроку
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Український футболіст "Вест Хема" Андрій Ярмоленко взяв участь у челенджі англійського клубу. Лондонці пропонують своїм шанувальникам вчити нові мови.
Ярмоленко запропонував британським вболівальникам "Вест Хема" вивчити одне слово українською мовою.
До речі Агент Ярмоленка відреагував на чутки про перехід українця в "Динамо"
Андрій назвав слово "успіхів" (good luck). Відео з'явилося у соцмережах "молотобійців".
- Наразі футбольний сезон в Англії призупинений через пандемію COVID-19.
- Очікується, що матчі англійської Прем'єр-ліги відновлять 12 червня. З 1-го червня в Англії будуть дозволені спортивні події без глядачів.
- "Вест Хем" Ярмоленка після 29 турів посідає 16 сходинку в турнірній таблиці.
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