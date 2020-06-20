Український півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко не потрапив до стартового складу на матч 30-го туру АПЛ проти "Вулверхемптона".

"Вест Хем" зіграє з "Вулверхемптоном на своєму полі, а український вінгер залишився в запасі. Матч розпочнеться о 19:30, повідомляє 24 канал.

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Стартовий склад "Вест Хема":

Today's line-up for #WHUWOL...



Brought to you by ???, the fans, and a few familiar faces! pic.twitter.com/FLm7uIJmuz — West Ham United (@) (@WestHam) June 20, 2020

Вест Хем – Вулверхемптон: головне

Команди вирішують різні турнірні завдання – "вовки" претендують на єврокубки, а от команда Андрія Ярмоленка бореться за збереження прописки в АПЛ. "Молотобійці" лише завдяки кращій різниці м'ячів не перебувають у зоні вильоту, тому вкрай потребують очок, а Вулверхемптон після нічиєї конкурентів (МЮ та Тоттенхема) отримав шанс покращити свої позиції у боротьбі за Лігу Європи та впритул наблизитися до зони ЛЧ.

На момент зупинки чемпіонату "Вест Хем" виграв лише 1 матч із останніх 5-ти, а от підопічні Нуну Ешпіріту Санту у останніх 5-ти турах не зазнали жодної поразки.

Вест Хем – Вулверхемптон: онлайн-трансляція матчу