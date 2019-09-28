Ярмоленко – особливий: головний тренер "Вест Хема" в захваті від гри українця в АПЛ

Головний тренер "Вест Хема" Мануель Пеллегріні прокоментував успіхи Андрія Ярмоленка на старті сезону.

Спорт 24 писав, що Ярмоленко відзначився забитим голом у другому поспіль поєдинку англійської Прем'єр-ліги.

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Андрій – особливий гравець. Ми взяли його, тому що він дуже технічний півзахисник і завжди забиває голи. У минулому сезоні йому дуже не пощастило через травму ахілла, але він повернувся завдяки старанній роботі. Я дуже задоволений його виступами, так як він не тільки забиває, але і не втрачає жодного м'яча під час матчу і завжди дуже багато працює,

– сказав тренер "Вест Хема".

До слова, портал WhoScored оцінив гравців матчу "Борнмут" – "Вест Хем". Найкращим гравцем визнав хавбек гостей Андрій Ярмоленко. 29-річний півзахисник отримав оцінку 7,8. Стільки ж у його одноклубника Деклана Райса, але відмітка найкращого гравця саме в українця.

Всього в поточному сезоні Ярмоленко провів за "Вест Хем" 6 матчів, відзначившись у них 3 забитими м'ячами.

У підсумку команди зіграли внічию – 2: 2. Це дозволило команді Мануеля Пеллегріні піднятися в турнірній таблиці чемпіонату Англії на третє місце.