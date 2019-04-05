Ярмоленко і Коноплянка потрапили у список найбільших футбольних розчарувань

Найкращі українські футболісти останніх років Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка потрапили в список головних розчарувань серед футболістів, які подавали великі надії вирости у зірок світового футболу.

Авторитетна іспанська Marca назвала 15 головних розчарувань серед футболістів, які свого часу мітили на великих зірок.

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Восени 2019 року обом українським футболістам виповнюється по 30 років і, на думку видання, до цього часу вони могли досягти більшого.

Ось що Marca написала про наших футболістів:

Євген Коноплянка: "Український Мессі", можливо, затягнув з переїздом у топ-чемпіонат. Після провальних перемовин з "Ліверпулем" у 2014-му він провів ще один сезон у "Дніпрі", пробився до фіналу Ліги Європи, де команда Маркевича поступилась "Севільї", та цього ж року отримав запрошення... від своїх кривдників. В Іспанії Коно відзначився нестабільністю, чергуючи хороші матчі з провалами, і через два сезони був проданий у "Шальке". У Бундеслізі українець також не виблискує, частіше потрапляючи на лаву запасних. Йому знову прогнозують зміну клубу.

Андрій Ярмоленко: Його порівнювали з Андрієм Шевченком і тривалий час він фактично самотужки тягнув на собі київське "Динамо", можливо, пересидівши в УПЛ. Лише влітку 2017-го прудконогий вінгер прийняв пропозицію дортмундської "Боруссії", непогано розпочав на "Зігналь Ідуна Парк", але ближче до середини сезону трохи здав. Після тривалої травми, яка позначилась на формі гравця, боси німецького клубу вирішили не ризикувати та продали Ярмоленка у "Вест Хем" за 25 млн євро. Однак на Туманному Альбіоні страждання українця продовжились – він не грає з осені через розрив зв'язок коліна.

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Також в список потрапили такі футболісти: Андре Шюррле, Марко Марін, Ален Халіловіч, Раян Бабель, Закарія Баккалі, Гансо, Федеріко Македа, Йоан Гуркюф, Джек Вілшир, Лусіано В'етто, Пато, Брума і Мартін Монтоя.

Ярмоленко продовжує відновлюватися після травми, яку отримав в кінці жовтня 2018 року. Коноплянка в поточному сезоні зіграв 20 матчів за "Шальке", в яких забив 1 гол і віддав 2 асисти.

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