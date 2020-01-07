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Ярмоленко і Зінченко дізналися суперників у Кубку Англії – результати жеребкування

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Результати жеребкування Кубку Англії / Getty Images

У понеділок, 6 січня, відбулося жеребкування 1/16 фінала Кубка Англії 2019/20.

Чинний володар Кубка "Манчестер Сіті" українця Олександра Зінченка битиметься з "Фулхемом". У свою чергу, Андрій Ярмоленко в складі "Вест Хема" зіграє проти "Вест Бромвіча".

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Результати жеребкування Кубку Англії:

  • Уотфорд / Транмір – Вулверхемптон / МЮ
  • Халл Сіті – Челсі
  • Саутгемптон – Мідлсбро / Тоттенхем
  • КПР – Шеффілд Уенсдей
  • Борнмут – Арсенал / Лідс
  • Нортхемптон – Дербі
  • Брентфорд – Лестер
  • Міллуолл – Шеффілд Юнайтед
  • Редінг / Блекпул – Кардіфф / Карлайл
  • Вест Хем – Вест Бромвіч
  • Бернлі – Норвіч
  • Брістоль Роверс / Ковентрі – Бірмінгем
  • Манчестер Сіті – Фулхем
  • Рочдейл / Ньюкасл – Оксфорд
  • Портсмут – Барнслі
  • Брістоль Сіті / Шрусбері – Ліверпуль

Зазначимо, що матчі відбудуться з 24-го по 27 січня. До цього відбудуться перегравання в тих матчах, де була зафіксована нічия в першій зустрічі.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Манчестер Сіті Андрій Ярмоленко Вест Хем Челсі Тоттенхем Арсенал Олександр Зінченко
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