Ярмоленко і Зінченко дізналися суперників у Кубку Англії – результати жеребкування
У понеділок, 6 січня, відбулося жеребкування 1/16 фінала Кубка Англії 2019/20.
Чинний володар Кубка "Манчестер Сіті" українця Олександра Зінченка битиметься з "Фулхемом". У свою чергу, Андрій Ярмоленко в складі "Вест Хема" зіграє проти "Вест Бромвіча".
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Результати жеребкування Кубку Англії:
- Уотфорд / Транмір – Вулверхемптон / МЮ
- Халл Сіті – Челсі
- Саутгемптон – Мідлсбро / Тоттенхем
- КПР – Шеффілд Уенсдей
- Борнмут – Арсенал / Лідс
- Нортхемптон – Дербі
- Брентфорд – Лестер
- Міллуолл – Шеффілд Юнайтед
- Редінг / Блекпул – Кардіфф / Карлайл
- Вест Хем – Вест Бромвіч
- Бернлі – Норвіч
- Брістоль Роверс / Ковентрі – Бірмінгем
- Манчестер Сіті – Фулхем
- Рочдейл / Ньюкасл – Оксфорд
- Портсмут – Барнслі
- Брістоль Сіті / Шрусбері – Ліверпуль
Зазначимо, що матчі відбудуться з 24-го по 27 січня. До цього відбудуться перегравання в тих матчах, де була зафіксована нічия в першій зустрічі.
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