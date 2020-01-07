Ярмоленко і Зінченко дізналися суперників у Кубку Англії – результати жеребкування

У понеділок, 6 січня, відбулося жеребкування 1/16 фінала Кубка Англії 2019/20.

Чинний володар Кубка "Манчестер Сіті" українця Олександра Зінченка битиметься з "Фулхемом". У свою чергу, Андрій Ярмоленко в складі "Вест Хема" зіграє проти "Вест Бромвіча".

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Результати жеребкування Кубку Англії:

Уотфорд / Транмір – Вулверхемптон / МЮ

Халл Сіті – Челсі

Саутгемптон – Мідлсбро / Тоттенхем

КПР – Шеффілд Уенсдей

Борнмут – Арсенал / Лідс

Нортхемптон – Дербі

Брентфорд – Лестер

Міллуолл – Шеффілд Юнайтед

Редінг / Блекпул – Кардіфф / Карлайл

Вест Хем – Вест Бромвіч

Бернлі – Норвіч

Брістоль Роверс / Ковентрі – Бірмінгем

Манчестер Сіті – Фулхем

Рочдейл / Ньюкасл – Оксфорд

Портсмут – Барнслі

Брістоль Сіті / Шрусбері – Ліверпуль

Зазначимо, що матчі відбудуться з 24-го по 27 січня. До цього відбудуться перегравання в тих матчах, де була зафіксована нічия в першій зустрічі.