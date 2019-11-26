Ярмоленко, Маліновський, Зінченко та інші претендують на звання найкращого легіонера

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Руслан Маліновський та Олександр Зінченко / GETTY IMAGES

УАФ спільно з Всеукраїнською асоціацією футболістів-професіоналів запустила голосування за найкращого українського легіонера. Голосування запущено в рамках премії "Футбольні зірки України".

У список номінантів на премію найкращому футболістові з українським паспортом, який грає за кордоном, включені 14 гравців.

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Кандидати на перемогу:

  • Андрій Лунін ("Реал" / "Вальядолід", Іспанія)
  • Євген Шахов ("Лечче", Італія)
  • Іван Петряк ("Фехервар", Угорщина)
  • Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія)
  • Мар'ян швед ("Селтік", Шотландія)
  • Ігор Пластун ("Гент", Бельгія)
  • Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія)
  • Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія)
  • Роман Зозуля ("Альбасете", Іспанія)
  • Роман Яремчук ("Гент", Бельгія)
  • Роман Безус ("Гент", Бельгія)
  • Артем Кравець ("Кайсеріспор", Туреччина)
  • Василь Кравець ("Леганес", Іспанія)
  • Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія)

У списку претендентів нема захисника російського "Зеніту" Ярослава Ракіцького. Водночас є можливість проголосувати за свій варіант.

Проголосувати можна до 30 листопада в інстаграмі та фейсбуці УАФ. Церемонія нагородження відбудеться 2 грудня на НСК "Олімпійський" о 17.30.

Хто отримав нагороди торік?

Торік найкращим молодим гравцем став Віктор Циганков ("Динамо"), найкращий тренер чоловічих команд – Юрій Вернидуб (на той час "Зоря"), найкращий футболіст – Марлос ("Шахтар"), найкраща тренерка жіночих команд – Наталія Зінченко ("Житлобуд-2", національна жіноча збірна України), найкраща футболістка – Дар'я Апанащенко ("Житлобуд-1").

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Андрій Ярмоленко Олександр Зінченко Руслан Маліновський Роман Яремчук Мар'ян Швед Андрій Лунін
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