Ярмоленко, Маліновський, Зінченко та інші претендують на звання найкращого легіонера
УАФ спільно з Всеукраїнською асоціацією футболістів-професіоналів запустила голосування за найкращого українського легіонера. Голосування запущено в рамках премії "Футбольні зірки України".
У список номінантів на премію найкращому футболістові з українським паспортом, який грає за кордоном, включені 14 гравців.
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Кандидати на перемогу:
- Андрій Лунін ("Реал" / "Вальядолід", Іспанія)
- Євген Шахов ("Лечче", Італія)
- Іван Петряк ("Фехервар", Угорщина)
- Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія)
- Мар'ян швед ("Селтік", Шотландія)
- Ігор Пластун ("Гент", Бельгія)
- Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія)
- Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія)
- Роман Зозуля ("Альбасете", Іспанія)
- Роман Яремчук ("Гент", Бельгія)
- Роман Безус ("Гент", Бельгія)
- Артем Кравець ("Кайсеріспор", Туреччина)
- Василь Кравець ("Леганес", Іспанія)
- Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія)
У списку претендентів нема захисника російського "Зеніту" Ярослава Ракіцького. Водночас є можливість проголосувати за свій варіант.
Проголосувати можна до 30 листопада в інстаграмі та фейсбуці УАФ. Церемонія нагородження відбудеться 2 грудня на НСК "Олімпійський" о 17.30.
Хто отримав нагороди торік?
Торік найкращим молодим гравцем став Віктор Циганков ("Динамо"), найкращий тренер чоловічих команд – Юрій Вернидуб (на той час "Зоря"), найкращий футболіст – Марлос ("Шахтар"), найкраща тренерка жіночих команд – Наталія Зінченко ("Житлобуд-2", національна жіноча збірна України), найкраща футболістка – Дар'я Апанащенко ("Житлобуд-1").