Ярмоленко, Маліновський, Зінченко та інші претендують на звання найкращого легіонера

УАФ спільно з Всеукраїнською асоціацією футболістів-професіоналів запустила голосування за найкращого українського легіонера. Голосування запущено в рамках премії "Футбольні зірки України".

У список номінантів на премію найкращому футболістові з українським паспортом, який грає за кордоном, включені 14 гравців.

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Кандидати на перемогу:

Андрій Лунін ("Реал" / "Вальядолід", Іспанія)

Євген Шахов ("Лечче", Італія)

Іван Петряк ("Фехервар", Угорщина)

Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія)

Мар'ян швед ("Селтік", Шотландія)

Ігор Пластун ("Гент", Бельгія)

Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія)

Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія)

Роман Зозуля ("Альбасете", Іспанія)

Роман Яремчук ("Гент", Бельгія)

Роман Безус ("Гент", Бельгія)

Артем Кравець ("Кайсеріспор", Туреччина)

Василь Кравець ("Леганес", Іспанія)

Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія)

У списку претендентів нема захисника російського "Зеніту" Ярослава Ракіцького. Водночас є можливість проголосувати за свій варіант.

Проголосувати можна до 30 листопада в інстаграмі та фейсбуці УАФ. Церемонія нагородження відбудеться 2 грудня на НСК "Олімпійський" о 17.30.

Хто отримав нагороди торік?

Торік найкращим молодим гравцем став Віктор Циганков ("Динамо"), найкращий тренер чоловічих команд – Юрій Вернидуб (на той час "Зоря"), найкращий футболіст – Марлос ("Шахтар"), найкраща тренерка жіночих команд – Наталія Зінченко ("Житлобуд-2", національна жіноча збірна України), найкраща футболістка – Дар'я Апанащенко ("Житлобуд-1").